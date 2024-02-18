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Аллахвердиева выиграла чемпионат Азербайджана

Шахматы
Новости
18 Февраля 2024 09:59
Аллахвердиева выиграла чемпионат Азербайджана

Аян Аллахвердиева выиграла чемпионат Азербайджана по шахматам.

Как сообщает İdman.biz, в заключительном, седьмом туре она добилась победы над Сабиной Рзали, набрав 5,5 очков. Аллахвердиева на полбалла опередила Нармин Абдинову и Сабину Ибрагимову, которые заняли соответственно второе и третье места.

Таким образом, Аян завоевала право выступить на чемпионате Европы, в котором также примет участие и серебряная медалистка Абдинова.

Отметим, что в чемпионате страны приняли участие 15 шахматисток.

İdman.biz

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