Аян Аллахвердиева выиграла чемпионат Азербайджана по шахматам.

Как сообщает İdman.biz, в заключительном, седьмом туре она добилась победы над Сабиной Рзали, набрав 5,5 очков. Аллахвердиева на полбалла опередила Нармин Абдинову и Сабину Ибрагимову, которые заняли соответственно второе и третье места.

Таким образом, Аян завоевала право выступить на чемпионате Европы, в котором также примет участие и серебряная медалистка Абдинова.

Отметим, что в чемпионате страны приняли участие 15 шахматисток.

İdman.biz