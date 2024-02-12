Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам - ФОТО

Стартовал женский чемпионат Азербайджана по шахматам.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях принимают участие Аян Аллахвердиева, выигравшая в прошлом году чемпионат мира среди 18-летних шахматисток, а также международный мастер Сабина Ибрагимова.

Хаяла Абдулла является рейтинг-фаворитом соревнований, в которых принимают участие 15 шахматисток.

Призовой фонд чемпионата составляет 15 тысяч манатов. Победитель турнира получит 6000 манатов. Игроки, занявшие первые два места, получат право сыграть на чемпионате Европы.

Главный судья чемпионата - Инара Топчиева. Чемпионат Азербайджана, состоящий из 7 туров, завершится 17 февраля.

Отметим, что чемпионат организован совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.

İdman.biz