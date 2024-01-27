ФИДЕ признала азербайджанского тренера лучшим в мире

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обнародовала имена лучших тренеров по итогам прошлого года.

Как сообщает İdman.biz, среди них значится и азербайджанский специалист. Международный гроссмейстер, заслуженный тренер Джахангир Агарагимов удостоен нанрады Марка Дворецкого в качестве лучшего тренер года среди юниоров.

Отметим, что Агарагимов сыграл большую роль в становлении ряда шахматистов. Его воспитанники становились победителями и призёрами чемпионата Европы в разных возрастных группах. В 2022 году его ученик, международный гроссмейстер Абдулла Гадимбейли выиграл чемпионат мира среди молодежи до 20 лет.

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