27 Января 2024
RU

ФИДЕ признала азербайджанского тренера лучшим в мире

Шахматы
Новости
27 Января 2024 15:05
ФИДЕ признала азербайджанского тренера лучшим в мире

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обнародовала имена лучших тренеров по итогам прошлого года.

Как сообщает İdman.biz, среди них значится и азербайджанский специалист. Международный гроссмейстер, заслуженный тренер Джахангир Агарагимов удостоен нанрады Марка Дворецкого в качестве лучшего тренер года среди юниоров.

Отметим, что Агарагимов сыграл большую роль в становлении ряда шахматистов. Его воспитанники становились победителями и призёрами чемпионата Европы в разных возрастных группах. В 2022 году его ученик, международный гроссмейстер Абдулла Гадимбейли выиграл чемпионат мира среди молодежи до 20 лет.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Греция и Черногория примут ЕВРО по шахматам
26 Января 13:08
Шахматы

Греция и Черногория примут ЕВРО по шахматам

В этом году состоятся два личных чемпионата Европы по шахматам
Соперник Абасова - в числе лидеров турнира в Вейк-ан-Зее
25 Января 09:54
Шахматы

Соперник Абасова - в числе лидеров турнира в Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее продолжается первый шахматный супертурнир года - "Tata Steel Chess"
Мамедъяров теряет позиции в рейтинге
24 Января 14:38
Шахматы

Мамедъяров теряет позиции в рейтинге

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров ухудшает позиции в мировом рейтинге
ФИДЕ запускает новую серию турниров
24 Января 13:33
Шахматы

ФИДЕ запускает новую серию турниров

В турнирах могут принять участие и азербайджанские шахматистки
Борис Гельфанд в помощь азербайджанским шахматам
23 Января 11:01
Шахматы

Борис Гельфанд в помощь азербайджанским шахматам

"Моя мотивация находилась на предельном уровне"
Борис Гельфанд будет работать с азербайджанскими шахматистами
22 Января 17:33
Шахматы

Борис Гельфанд будет работать с азербайджанскими шахматистами

Победитель Кубка мира по шахматам Борис Гельфанд прибыл в Баку по приглашению национальной федерации

Самое читаемое

Назим Бабаев рассказал о своем браке с гимнасткой - ВИДЕО
25 Января 18:20
Атлетика

Назим Бабаев рассказал о своем браке с гимнасткой - ВИДЕО

"По этой причине только спортсмен может терпеть спортсмена"
Новый тренер для Кейна? Позиция Тухеля в "Баварии" стала очень шаткой
24 Января 23:31
Мировой футбол

Новый тренер для Кейна? Позиция Тухеля в "Баварии" стала очень шаткой

Тренер может покинуть мюнхенский клуб, поскольку надежды на титул Бундеслиги грозят ускользнуть
Гурбан Гурбанов: "У нас была очень полезная встреча с Алонсо"
24 Января 22:14
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "У нас была очень полезная встреча с Алонсо"

"Меня привлек стиль игры "Байера" и успешные результаты"
АФФА наказала тех, кто оскорбил судей
25 Января 16:25
Азербайджанский футбол

АФФА наказала тех, кто оскорбил судей

Дисциплинарный комитет наказал людей, оскорбивших судей Региональной лиги АФФА