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Борис Гельфанд будет работать с азербайджанскими шахматистами

Шахматы
Новости
22 Января 2024 17:33
Борис Гельфанд будет работать с азербайджанскими шахматистами

Победитель Кубка мира по шахматам Борис Гельфанд прибыл в Баку по приглашению национальной федерации.

Как сообщает İdman.biz, он встретился с ее президентом Махиром Мамедовым и был представлен шахматистам. Согласно договоренности, достигнутой с израильским шахматистом, Гельфанд будет регулярно делиться своим богатым опытом с азербайджанскими игроками. В ходе своего визита он будет работать с Говхар Бейдуллаевой, Аян Аллахвердиевой, Магомедом Мурадлы, Айдыном Сулейманлы, Хазаром Бабазаде, Абдуллой Гадимбейли, Вугаром Асадли и другими.

Следует отметить, что Б.Гельфанд, много лет выступавший в составе сборной Израиля, выиграл Кубок мира в 2009 году и турнир претендентов в 2011-м. В 2012 году он принял участие в матче за мировую корону.

İdman.biz

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