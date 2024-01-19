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Ниджат Абасов: "Это поворотный момент в моей карьере" - ИНТЕРВЬЮ

Шахматы
Интервью
19 Января 2024 16:22
Ниджат Абасов: "Это поворотный момент в моей карьере" - ИНТЕРВЬЮ

Ниджат Абасов, который примет участие в турнире претендентов, дал интервью официальному сайту Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, 29-летний гроссмейстер высказал свое мнение по поводу соревнований, которые пройдут в канадском Торонто 2-25 апреля.

- Впервые в карьере вы будете участвовать в Турнире претендентов. Что для вас значит участие в престижном турнире?

- Самая большая мечта каждого профессионального спортсмена - стать чемпионом мира. Дорога к первенству мира по шахматам проходит через Турнир претендентов, и это борьба, которая уже в шаге от финальной стадии.

- То есть можно сказать, что это главный турнир в вашей карьере?

- Я согласен с этой идеей. Участие в турнире «Челленджер» - поворотный момент в моей карьере. Это, несомненно, самый важный турнир в моей карьере.

- Интересно узнать ваше мнение о шахматистах, участвующих в турнире претендентов...

- В соревнованиях участвует очень молодая команда. Если не ошибаюсь, я пятый по возрасту. Участвуют трое шахматистов младше меня. Очень молодой команде придется бороться. В команде есть достаточно амбициозные шахматисты. Будет тяжелая борьба. На мой взгляд, присутствие трех индийских шахматистов - это особый фактор. Обычно Индию всегда представлял чемпион мира Вишванатан Ананд. Теперь соревноваться будут три претендента. В турнире участвуют 4 шахматиста без опыта участия в турнире.

- По вашему мнению, кто самый сложный соперник?

- Прежде всего, самый сложный соперник - это я сам. То есть, если я соберусь с силами и покажу ту игру, которую хочу, в каждой партии может быть равна борьба.

- До вас в турнире претендентов участвовали Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. Пообщались ли вы с ними, чтобы почувствовать атмосферу турнира?

- И Теймур, и Шахрияр имеют большой опыт участия в этих соревнованиях. Оба неоднократно участвовали в турнире «Челленджер». Я выступал в команде Теймура Раджабова на последнем Турнире претендентов и непосредственно интересовался соревнованием, так как был его «секундантом». Я приобрел некоторый опыт, участвуя в этом процессе. Конечно, у участника разные обязательства. Несомненно, их опыт сыграет неоценимую роль в моем участии.

- Какая для вас главная цель?

- Моя главная цель на соревнованиях начинается с того, чтобы сделать все возможное в процессе подготовки. Я хочу увидеть результаты на турнире, подготовившись как можно лучше. Чтобы не было после турнира мыслей о том, что мог сыграть лучше. Поэтому желаю выступить как можно лучше с максимальной подготовкой.

- Когда вы начнете готовиться?

- Подготовка уже началась. Я должен поблагодарить Федерацию шахмат Азербайджана и лично главу организации Махира Мамедова за созданные условия для подготовки. Федерация не жалеет своей поддержки.

- Спасибо за интервью. Что бы вы хотели сказать любителям шахмат...

- Мне снова нужна поддержка, показанная на чемпионате мира. Важно поддержать не только меня, но и всех шахматистов нашей страны. Иногда вы терпите неудачу, но никогда не теряйте веру. Мы все стремимся быть успешными. Их поддержка придает нам дополнительную силу.

İdman.biz

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