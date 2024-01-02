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Абасов сыграет с Фирузджой в турнире претендентов

Шахматы
Новости
2 Января 2024 10:56
Абасов сыграет с Фирузджой в турнире претендентов

Определился последний участник турнира претендентов, который пройдет в апреле в Торонто с участием азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова.

Как сообщает İdman.biz, им стал Алиреза Фирузджа, который пробился туда благодаря высокой позиции в рейтинге ФИДЕ на 1 января. Несмотря на то, что он обосновался на шестом месте в табели о рангах, впереди расположились гроссмейстеры уже завоевавшие вакансии.

Ранее возможность сыграть в Торонто также завоевали Ян Непомнящий, как проигравший в матче за мировую корону, а также Фабиано Каруана, Расешбабу Праггнанандха, Видит Сантош Гуджарати, Доммараджу Гукеш.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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