Шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за кроссовки

Шахматистку Анну-Майю Казарян оштрафовали на €100 за то, что она пришла в кроссовках на чемпионат мира по рапиду, который проходил в Узбекистане

Об этом İdman.biz сообщает со ссылкой на Quartz.

«Я увидела большой желтый знак - предупреждение о дресс-коде. Я чувствовала себя ужасно, испытала стресс, и у меня разболелась голова. Это неуважение со стороны FIDE», - сказала Казарян.

По правилам FIDE на соревнования нельзя приходить в спортивной обуви.

Чемпионкой мира по рапиду стала россиянка Анастасия Боднарук. В мужской сетке турнира Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира.

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