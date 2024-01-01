2 Января 2024
RU

Шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за кроссовки

Шахматы
Новости
1 Января 2024 21:51
Шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за кроссовки

Шахматистку Анну-Майю Казарян оштрафовали на €100 за то, что она пришла в кроссовках на чемпионат мира по рапиду, который проходил в Узбекистане

Об этом İdman.biz сообщает со ссылкой на Quartz.

«Я увидела большой желтый знак - предупреждение о дресс-коде. Я чувствовала себя ужасно, испытала стресс, и у меня разболелась голова. Это неуважение со стороны FIDE», - сказала Казарян.

По правилам FIDE на соревнования нельзя приходить в спортивной обуви.

Чемпионкой мира по рапиду стала россиянка Анастасия Боднарук. В мужской сетке турнира Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира.

İdman.biz

Новости по теме

Мамедъяров и Раджабов - в Топ-36 рейтинга по рапиду
1 Января 16:08
Шахматы

Мамедъяров и Раджабов - в Топ-36 рейтинга по рапиду

Международная федерация шахмат вслед за классическим рейтингом опубликовала табель о рангах по рапиду и блицу на 1 января
Эльтадж Сафарли начнет новый год в Германии
1 Января 12:40
Шахматы

Эльтадж Сафарли начнет новый год в Германии

Он примет участие на турнире «Staufer-Open», который начнется завтра в Швебиш-Гмюнде
Мамедъяров начал год на 26-м месте в рейтинге
1 Января 09:44
Шахматы

Мамедъяров начал год на 26-м месте в рейтинге

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала рейтинг на 1 января
Гукеш стал соперником Абасова в турнире претендентов
31 Декабря 2023 15:01
Шахматы

Гукеш стал соперником Абасова в турнире претендентов

Доммараджу Гукеш пополнил состав участников турнира претендентов, который пройдет в апреле в Торонто с участием азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова
Сафарли стал вторым на турнире в Цюрихе
31 Декабря 2023 09:29
Шахматы

Сафарли стал вторым на турнире в Цюрихе

По дополнительным показателям Сашикиран выиграл турнир, тогда как Сафарли финишировал следом
Мамедъяров стал 22-м на ЧМ по блицу
30 Декабря 2023 20:24
Шахматы

Мамедъяров стал 22-м на ЧМ по блицу

В Самарканде близится к развязке чемпионат мира по блицу

Самое читаемое

Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО
30 Декабря 2023 15:30
Другие

Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышла первая передача, снятая в студии сайта İdman.biz
Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии
31 Декабря 2023 10:54
Мировой футбол

Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии

"Спорт не должен превращаться в "закуску" для ежедневного политического соперничества"
Новый главный тренер "Нефтчи" превзошел Гурбана Гурбанова - МИРОВОЙ РЕЙТИНГ
30 Декабря 2023 12:50
Азербайджанский футбол

Новый главный тренер "Нефтчи" превзошел Гурбана Гурбанова - МИРОВОЙ РЕЙТИНГ

Объявлен рейтинг лучших главных тренеров мира
Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане
1 Января 13:45
Азербайджанский футбол

Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане

"В итоге я звонил человеку из клуба, он приезжал помогал"