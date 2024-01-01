Мамедъяров и Раджабов - в Топ-36 рейтинга по рапиду

Международная федерация шахмат вслед за классическим рейтингом опубликовала табель о рангах по рапиду и блицу на 1 января.

Как передает İdman.biz, в рапиде наилучшая позиция среди азербайджанских гроссмейстеров у Шахрияра Мамедъярова, который идет на 34-м месте. На 36-й строчке Теймур Раджабов, а на 76-й позиции Эльтадж Сафарли. Также в сотне Рауф Мамедов (93).

Лидирует в рапиде Динг Лирен, далее идут Магнус Карлсен и Максим Вашье-Лаграв. В блице Мамедъяров идет 27-м, тогда как Раджабов 40-й. Сафарли находится на 54-м месте, а Р.Мамедов обосновался на 72-й строчке.

Лидирует Магнус Карлсен, следом расположился Хикару Накамура, а Алиреза Фирузджа - третий.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz