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Раджабов остает на пол-очка от Карлсена в последний день ЧМ по рапиду

Шахматы
Новости
28 Декабря 2023 10:37
Раджабов остает на пол-очка от Карлсена в последний день ЧМ по рапиду

Сегодня в Самарканде заверщается чемпионат мира по рапиду.

Как сообщает İdman.biz, после девяти туров наилучший результат среди азербаджанских шахматистов демонстрирует Теймур Раджабов. Он набрал 6,5 очков и идет 12-м, всего на полбалла отставая от лидера - Магнуса Карлсена. На очко от Теймура отстают Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Сегодня участникам осталось провести четыре тура.

В женском зачете после восьми туров 5,5 очков в активе имеет Говхар Бейдуллаева, идущая на 15-м месте. На полбалла отстает Ханым Баладжаева.

В лидерах находится Анастасия Боднарук (ФИДЕ), набравшая 7 очков.

Шахматисткам осталось провести три тура.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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