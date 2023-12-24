ФИДЕ вводит новый подсчет рейтинга с 1 марта

Совет Международной Федерации шахмат (ФИДЕ) обсудил предложения по внесению изменений в положение о рейтингах.

Как сообщает İdman.biz, инициатива поступила после публичных консультаций, начатых ФИДЕ в марте 2023 года. Ранее в этом году Квалификационная комиссия инициировала пересмотр рейтинговых правил ФИДЕ, предложив федерациям, официальным лицам и общественности высказать свои мысли и предложения.

Специальная рабочая группа работала вместе с математиком Джеффом Сонасом над реформированием существующая система рейтингов. После тщательного рассмотрения поступивших предложений, Квалификационная комиссия выступила с рядом новых правил, касающихся рейтингов.

Рекомендации включают следующее разовое изменение стандартных рейтингов с 1 января 2024 года, изменение первоначального рейтинга и многие другие моменты.

Предложения были рассмотрены на заседании Совета ФИДЕ, которое одобрило предложение Квалификационной комиссии. Оно вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz