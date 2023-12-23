Александра Горячкина: "Победа на Кубке мира в Баку - самое яркое событие за последние лет пять"

«Победа на Кубке мира в Баку - это самое яркое событие за последние лет пять».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Александра Горячкина, подводя итоги года.

Российская шахматистка отметила, что всегда хотела выиграть турнир по нокаут-системе. «Было много попыток, но всегда не получалось. На предыдущем Кубке мира дошла до финала, но проиграла его. В этот раз, скажем так, восполнила пробел. В очень плотной борьбе, как полагается», - отметила она в интервью «Спорт-Экспрессу».

Она также упомянула, что выступала в Баку без тренера: «Отсутствие тренера - это моя обычная история. Часто бываю на турнирах одна. С жарой справлялась легко: просто не выходила на улицу до вечера, а если говорить про состояние, то турнир длинный. Где-то да просквозит».

Отметим, что в финале Кубка мира в Баку Горячкина обыграла болгарку Нургюль Салимову.

Ниджат Закиев

İdman.biz