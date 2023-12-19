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ФИДЕ назвала тройку рейтинг-фаворитов ЧМ по рапиду и блицу

Шахматы
Новости
19 Декабря 2023 15:31
ФИДЕ назвала тройку рейтинг-фаворитов ЧМ по рапиду и блицу

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) назвала первую тройку рейтинг-фаворитов чемпионата мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Самарканде.

Как сообщает İdman.biz, в рапиде список возглавляет действующий чемпион мира по быстрым шахматам Магнус Карлсен, далее идут Алиреза Фирузджа и Фабиано Каруана.

В блице в первой тройке вслед за норвежцем расположились Ян Непомнящий и Ян-Кшиштоф Дуда.

Среди азербайджанских шахматистов наиболее высокие предстартовые позиции у Шахрияра Мамедъярова – 13-я строчка в рапиде.

В женском зачете в рапиде в тройке рейтинг-фаворитом исключительно китаянки – Ю Венчжунь, Тань Жонгьи и Тингле Леи. В блице также фигурируют Леи и Венчжунь, а третий стартовый номер будет у Катерины Лагно. У азербайджанской шахматистки Гюнай Мамедзаде 15-й рейтинг в блице.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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