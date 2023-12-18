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Раджабов начинает блиц на "Шахматных звездах"

Шахматы
Новости
18 Декабря 2023 09:55
Раджабов начинает блиц на "Шахматных звездах"

После однодневного перерыва в Москве возобновляется турнир «Шахматные звезды» с участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.

Как сообщает İdman.biz, у участников наступает пора блица. Сегодня они проведут первый круг в быстрые шахматы, Раджабову предстоит провести девять партий. А завтра состоится заключительный круг в блиц.

Отметим, после зачета в рапид Теймур занимает пятое место.

В «Шахматных звездах» также выступают вице-чемпион мира Сергей Карякин, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Инаркиев Эрнесто, Александра Горячкина, Екатерина Лагно (все Россия), Франсиско Вальехо (Испания) и Раунак Садвани (Индия).

Турнирная таблица после рапида: Владислав Артемьев – 7 очков, Александр Грищук – 5,5, Евгений Томашевский, Франсиско Вальехо, Теймур Раджабов, Раунак Садвани, Сергей Карякин – по 5, Александра Горячкин, Катерина Лагно – по 3, Эрнесто Инаркиев – 1,5.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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