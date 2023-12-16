Рихард Раппорт: "Мемориал Гашимова я провел словно на американских горках"

"Мемориал Вугара Гашимова я провел, словно на американских горках".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил румынский шахматист Рихард Раппорт, занявший третье место на супертурнире памяти азербайджанского гроссмейстера, прошедшем в Габале.

Бронзовый призер отметил, что быстрые шахматы имеют свою специфику, и он не смог в полном смысле реализовать себя на Мемориале Гашимова. "Рапид я сыграл хорошо, а в блиц мог бы выступить лучше. Сыграл, конечно, не совсем ужасно, но к быстрым шахматам нужен особый подход. Тут не угадаешь как сыграешь", - подчеркнул Раппорт в видео подкасте.

Он также поделился воспоминаниями о В.Гашимове. "Я помню нашу встречу на матчах немецкой Бундеслиги. Мы играли вместе за "Вердер" и уже тогда Вугар отличался высоким уровнем игры. Он оказал влияние и на мое шахматное творчество, а защиту Бенони Гашимов применял образцово", - заключил Раппорт.



Ниджат Закиев

İdman.biz