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Сархан Гашимов: "Возможно, формат Мемориала Гашимова претерпит изменения"

Шахматы
Новости
15 Декабря 2023 14:45
Сархан Гашимов: "Возможно, формат Мемориала Гашимова претерпит изменения"

«Возможно, мы подумаем над новым форматом проведения Мемориала Вугара Гашимова».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил брат безвременно ушедшего азербайджанского гроссмейстера Сархан Гашимов, комментируя итоги супертурнира в Габале.

Он отметил, что соревнование в полной мере удалось. «После Мемориала Гашимова, который изначально проводился в Шамкире, мы провели два турнира в Баку в период постпандемии. И вот, соревнование вновь выехало в регион, на сей раз в Габалу. Организация была замечательной, жители района приходили смотреть на партии. И это еще раз говорит о том, что в регионах наш вид не менее популярен, чем в столице», - подчеркнул С.Гашимов в видео-интервью «ChessBase India».

Говоря о ходе борьбы, он отметил, что участники боролись за каждое очко: «И в рапиде, и в блице шла напряженная борьба. В соответствии с регламентом, за победу в рапиде начислялись два очка. Возможно, рассмотрим новый формат, так как имели место и быстрые ничьи. Спасибо всем участникам за борьбу».

С.Гашимов особенно выделил Айдына Сулейманлы, показавшего лучший результат в рапиде и ставшего четвертым в общем зачете. «Я доволен Айдыном. Это уже не будущее, это наше настоящее. Он также выступает за клуб «Вугар Гашимов» и мне приятно, что подрастает такое поколение талантливых шахматистов. Айдын сыграл в Габале даже сильнее гроссмейстеров с высоким рейтингом», - подчеркнул брат В.Гашимова.

Он поделился и воспоминаниями о Вугаре: «Вне зависимости от цвета фигур и статуса соперника, он всегда боролся до конца. Защита Бенони предоставляла большую динамику позициям и Вугар играл только на победу».

Также С.Гашимов добавил, что через некоторое время начнется подготовка к десятому, юбилейному Мемориалу В.Гашимова.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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