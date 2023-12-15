15 Декабря 2023
RU

Борис Гельфанд встретился с героинями ЕВРО

Шахматы
Новости
15 Декабря 2023 11:04
Борис Гельфанд встретился с героинями ЕВРО

Корифей мировых шахмат Борис Гельфанд, выступавший на IX Мемориале Вугара Гашимова в Габале, стал гостем Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, он посетил ее офис и встретился с женской сборной страны, выигравшей серебряные медали командного чемпионата Европы. Обладатель Кубка мира ответил на интересующие вопросы и рассказал об интересных моментах своей карьеры.

Следует отметить, что израильский гроссмейстер в 2011 году выиграл турнир претендентов и участвовал в матче за звание чемпиона мира.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ниджат Абасов: "Мне нужна передышка. Буду готовиться к новому сезону"
12:08
Шахматы

Ниджат Абасов: "Мне нужна передышка. Буду готовиться к новому сезону"

"Испытываю интересные чувства от выступления на Мемориале Гашимова"
Раджабов против Садвани, Грищука и Лагно во второй день "Шахматных звезд"
09:59
Шахматы

Раджабов против Садвани, Грищука и Лагно во второй день "Шахматных звезд"

В Москве продолжается турнир "Шахматные звезды" с участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова
Рауф Мамедов продолжает борьбу за пьедестал на ЕВРО
09:34
Шахматы

Рауф Мамедов продолжает борьбу за пьедестал на ЕВРО

В Загребе набирает обороты чемпионат Европы по рапиду и блицу
Рауф Мамедов идет в первой тройке на ЕВРО по рапиду
01:39
Шахматы

Рауф Мамедов идет в первой тройке на ЕВРО по рапиду

Азербайджанские шахматисты Рауф Мамедов и Эльтадж Сафарли успешно начали чемпионат Европы по рапиду и блицу, стартовавший в Загребе
Две ничьи и поражение Раджабова в первый день "Шахматных звезд"
14 Декабря 23:09
Шахматы

Две ничьи и поражение Раджабова в первый день "Шахматных звезд"

Сегодня в Москве начинается турнир "Шахматные звезды" с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова
Арджун Эригаиси: "Второе место при высокой конкуренции на Мемориале Гашимова - большое достижение"
14 Декабря 16:22
Шахматы

Арджун Эригаиси: "Второе место при высокой конкуренции на Мемориале Гашимова - большое достижение"

"Здесь произойти могло всякое, учитывая большое количество партий"

Самое читаемое

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО
14 Декабря 23:40
Азербайджанский футбол

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Хeккен" и вышел в плей-офф Лиги Европы
21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах
12 Декабря 17:22
Атлетика

Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах

Сборная Азербайджана по легкой атлетике начала сборы в столице Греции Афинах
"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей
14 Декабря 14:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей

İdman.biz провел опрос известных личностей в Азербайджане и спросил их о том, с каким счетом закончится матч