Борис Гельфанд встретился с героинями ЕВРО

Корифей мировых шахмат Борис Гельфанд, выступавший на IX Мемориале Вугара Гашимова в Габале, стал гостем Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, он посетил ее офис и встретился с женской сборной страны, выигравшей серебряные медали командного чемпионата Европы. Обладатель Кубка мира ответил на интересующие вопросы и рассказал об интересных моментах своей карьеры.

Следует отметить, что израильский гроссмейстер в 2011 году выиграл турнир претендентов и участвовал в матче за звание чемпиона мира.

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