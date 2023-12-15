Раджабов против Садвани, Грищука и Лагно во второй день "Шахматных звезд"

В Москве продолжается турнир «Шахматные звезды» с участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.

Как сообщает İdman.biz, сегодня состоятся еще три тура в рапид. Раджабову предстоит сыграть с индийцем Раунаком Садвани, а также с хозяевами доски – Александром Грищуком и Катериной Лагно.

После первого дня соревнования Теймур набрал 1 очко и пока занимает восьмое место. А лидирует россиянин Владислав Артемьев (2,5).

Турнирная таблица после первого дня: Владислав Артемьев – 2,5, Франсиско Вальехо, Александр Грищук – по 2, Раунак Садвани, Сергей Карякин, Александра Горячкина – по 1,5, Катерина Лагно, Теймур Раджабов, Эрнесто Инаркиев, Евгений Томашевский – по 1.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz