Арджун Эригаиси: "Второе место при высокой конкуренции на Мемориале Гашимова - большое достижение"

«Конкуренция на Мемориале Вугара Гашимова была до того высокой, что второе место для меня стало большим достижением».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил индийский шахматист Арджун Эригаиси, подводя итог своему выступлению на девятом супертурнире памяти азербайджанского гроссмейстера, прошедшего в Габале.

Эригаиси отметил, что последний день турнира, когда участникам предстояло провести 18 партий в блиц, стал испытанием на прочность. «Здесь произойти могло всякое, учитывая большое количество партий. При такой игре нельзя быть застрахованным от ошибок, а некоторые мои просчеты сказались на итоговом результате», - заявил Арджун в видео-интервью индийскому порталу «ChessBase».

По его мнению, одной из партий, в которой он недосчитался очков, стала встреча с Ниджатом Абасовым в 14-м туре: «Мне казалось, что у меня комфортная позиция и я могу вести игру, однако в итоге потерпел поражение».

Напомним, что победителем IX Мемориала Вугара Гашимова стал другой индийский шахматист Видит Сантош Гуджрати.

Ниджат Закиев

İdman.biz