Полина Шувалова: "Сенсаций на Кубке мира в Баку было больше, чем обычно"

«На Кубке мира в Баку сенсаций было больше, чем обычно».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила российская шахматистка Полина Шувалова, вспоминая свое выступление на соревновании в столице Азербайджана.

Она отметила, что в мужской и женской сетке хватало неожиданных результатов. «Их было больше, чем в других турнирах по нокаут-системе. Конечно было обидно проиграть тот мини-матч Нургюль Салимовой в четвертьфинале. Особенно после того, как мне удалось отыграться в очень тяжелой ситуации. А потом довольно глупо поиграть в рапиде. Что поделать, такое бывает», - призналась Шувалова «Спорт-Экспрессу».

Следует отметить, что Кубок мира в Баку являлся отборочным на турнир претендентов.

İdman.biz