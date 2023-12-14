14 Декабря 2023
RU

Полина Шувалова: "Сенсаций на Кубке мира в Баку было больше, чем обычно"

Шахматы
Новости
14 Декабря 2023 15:24
Полина Шувалова: "Сенсаций на Кубке мира в Баку было больше, чем обычно"

«На Кубке мира в Баку сенсаций было больше, чем обычно».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила российская шахматистка Полина Шувалова, вспоминая свое выступление на соревновании в столице Азербайджана.

Она отметила, что в мужской и женской сетке хватало неожиданных результатов. «Их было больше, чем в других турнирах по нокаут-системе. Конечно было обидно проиграть тот мини-матч Нургюль Салимовой в четвертьфинале. Особенно после того, как мне удалось отыграться в очень тяжелой ситуации. А потом довольно глупо поиграть в рапиде. Что поделать, такое бывает», - призналась Шувалова «Спорт-Экспрессу».
Следует отметить, что Кубок мира в Баку являлся отборочным на турнир претендентов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Арджун Эригаиси: "Второе место при высокой конкуренции на Мемориале Гашимова - большое достижение"
16:22
Шахматы

Арджун Эригаиси: "Второе место при высокой конкуренции на Мемориале Гашимова - большое достижение"

"Здесь произойти могло всякое, учитывая большое количество партий"
Видит: "Начало блица на Мемориале Гашимова поначалу не предвещало для меня ничего хорошего"
13:56
Шахматы

Видит: "Начало блица на Мемориале Гашимова поначалу не предвещало для меня ничего хорошего"

"Выиграть на Мемориале Вугара Гашимова было непросто, плотная борьба шла до последнего"
Рауф Мамедов и Эльтадж Сафарли начинают ЕВРО по рапиду и блицу
12:00
Шахматы

Рауф Мамедов и Эльтадж Сафарли начинают ЕВРО по рапиду и блицу

Сегодня в Загребе начинается чемпионат Европы по рапиду и блицу
"В нынешнем составе нет Крамника, зато вновь есть Раджабов"
10:49
Шахматы

"В нынешнем составе нет Крамника, зато вновь есть Раджабов"

"Конкуренция будет высокая"
"Когда в турнире участвуют Раджабов, Грищук и Карякин, мы не можем не причислять их к фаворитам"
09:50
Шахматы

"Когда в турнире участвуют Раджабов, Грищук и Карякин, мы не можем не причислять их к фаворитам"

"Все-таки это не только шахматное событие, но и встреча друзей"
Карлсен и Ю Венчжунь возглавили ЧМ по рапиду и блицу
09:25
Шахматы

Карлсен и Ю Венчжунь возглавили ЧМ по рапиду и блицу

Международная Федерация шахмат обнародовала окончательный состав участников на чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Самарканде

Самое читаемое

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"
12 Декабря 10:24
Гандбол

Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"

"С ним было легко общаться"
Видит стал победителем Мемориала Гашимова - ФОТО
11 Декабря 18:54
Шахматы

Видит стал победителем Мемориала Гашимова - ФОТО

Сегодня в Габале завершился IX Мемориал Вугара Гашимова
Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах
12 Декабря 17:22
Атлетика

Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах

Сборная Азербайджана по легкой атлетике начала сборы в столице Греции Афинах