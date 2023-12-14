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"В нынешнем составе нет Крамника, зато вновь есть Раджабов"

Шахматы
Новости
14 Декабря 2023 10:49
"В нынешнем составе нет Крамника, зато вновь есть Раджабов"

«В нынешнем составе нет Владимира Крамника, зато есть вновь есть Раджабов, Грищук, Карякин, Артемьев. Конкуренция будет высокая».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил индийский шахматист Раунак Садвани в преддверии старта турнира «Шахматные звезды» в Москве.

Садхвани выиграл турнир по рапиду во второй версии «Шахматных звезд» и отметил уровень нынешнего состава. «В плане организации это один из лучших турниров, в котором я принимал участие. Все четко и продумано в плане логистики, красивый игровой зал, много зрителей. Плюс каждый раз собирается очень сильный состав. Конкуренция будет высокая. Этот турнир поможет подготовиться к приближающемуся чемпионату мира по быстрым шахматам и блицу», - приводит слова Садвани «Спорт-Экспресс».

В турнире по быстрым шахматам сыграют азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, вице-чемпион мира Сергей Карякин, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Инаркиев Эрнесто, Александра Горячкина, Екатерина Лагно (все Россия), Франсиско Вальехо (Испания) и Раунак Садвани (Индия).

İdman.biz

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