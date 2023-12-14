"Когда в турнире участвуют Раджабов, Грищук и Карякин, мы не можем не причислять их к фаворитам"

«Когда в турнире участвуют Грищук, Карякин и Раджабов, мы не можем не причислять их к фаворитам».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил российский гроссмейстер Евгений Томашевский, комментируя состав участников турнира «Шахматные звезды», начинающегося сегодня в Москве.

Двукратный чемпион России, помогавший женской сборной Азербайджане на серебряном для нее чемпионате Европы, заметил, что ему приятно быть новичком в таком соревновании.

«Отличная атмосфера на церемонии открытия настраивает на позитивный лад. Все-таки это не только шахматное событие, но и встреча друзей. Однако это не будет мешать соперничеству, уверен, что нас ждет много ярких партий», - приводит слова Томашевского «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в турнире, который пройдет в формате рапида и блица, сыграют азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, вице-чемпион мира Сергей Карякин, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Инаркиев Эрнесто, Александра Горячкина, Екатерина Лагно (все Россия), Франсиско Вальехо (Испания) и Раунак Садвани (Индия).

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