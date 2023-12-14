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Карлсен и Ю Венчжунь возглавили ЧМ по рапиду и блицу

Шахматы
Новости
14 Декабря 2023 09:25
Карлсен и Ю Венчжунь возглавили ЧМ по рапиду и блицу

Международная Федерация шахмат обнародовала окончательный состав участников на чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Самарканде.

Как сообщает İdman.biz, в мужском зачете в Узбекистане сыграют 199 шахматистов, а в женском их количество равно 202-м. Стартовые списки возглавляют Магнус Карлсен и Ю Венчжунь.

Отметим, что на ЧМ сыграют 15 азербайджанских шахматистов - Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Кянан Гараев, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Туркан Мамедъярова и Хаяла Абдулла.

Отметим, что некоторые шахматисты завоевали право поехать на ЧМ по итогам чемпионата страны по рапиду и блицу, который носил статус отборочного.

Общий призовой фонд мундиаля равен миллиону долларов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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