Карлсен и Ю Венчжунь возглавили ЧМ по рапиду и блицу

Международная Федерация шахмат обнародовала окончательный состав участников на чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Самарканде.
Как сообщает İdman.biz, в мужском зачете в Узбекистане сыграют 199 шахматистов, а в женском их количество равно 202-м. Стартовые списки возглавляют Магнус Карлсен и Ю Венчжунь.
Отметим, что на ЧМ сыграют 15 азербайджанских шахматистов - Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Кянан Гараев, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Туркан Мамедъярова и Хаяла Абдулла.
Отметим, что некоторые шахматисты завоевали право поехать на ЧМ по итогам чемпионата страны по рапиду и блицу, который носил статус отборочного.
Общий призовой фонд мундиаля равен миллиону долларов.
Заки Фейзуллаев
İdman.biz