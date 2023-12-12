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Магнус Карлсен и Хосеп Гвардиола сыграли в шахматы

Шахматы
Новости
12 Декабря 2023 22:44
Магнус Карлсен и Хосеп Гвардиола сыграли в шахматы

Норвежский шахматист, действующий чемпион мира по рапиду и блицу Магнус Карлсен сыграл в шахматы с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", культовые спортсмен и тренер пересеклись на одной из фотосессий спортивного бренда.

«Атака зависит от движений соперника, поэтому вы должны обращать внимание на то, что делает соперник в каждом отдельном движении, и реагировать на это. У Карлсена есть два часа, чтобы сделать свой ход. Мы же имеем секунду, чтобы отреагировать или принять решение», - сказал Гвардиола на встрече.

На текущей неделе Карлсен будет защищать свои титулы чемпиона мира на турнире в Самарканде (Узбекистан). Гвардиола со своей командой отправится на матч Лиги чемпионов в Белград, где «Манчестер Сити» сыграет с «Црвеной Звездой».

İdman.biz

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