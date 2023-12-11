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Ян Непомнящий: "На Кубке мира в Баку я прошел дальше, чем на предыдущих турнирах"

Шахматы
Новости
11 Декабря 2023 12:33
Ян Непомнящий: "На Кубке мира в Баку я прошел дальше, чем на предыдущих турнирах"

Вице-чемпион мира по шахматам Ян Непомнящий, говоря об итогах года, упомянул о своем выступлении на Кубке мира в Баку.

Как сообщает İdman.biz, рассказывая о соревнованиях, на которых он выступал, российский гроссмейстер отметил: «Оценивать сложно. У меня особо не было суперважных турниров, помимо Кубка мира-2023. В нем я прошел дальше, чем на предыдущих, но в любом случае хвастаться особо нечем Другие турниры в основном были в быстрые шахматы и блиц», - отметил Непомнящий в интервью «Спорт-Экспресс».
На Кубке мира в Баку он дошел до 1/8 финала, уступив на тай-бреке Видиту Сантошу Гуджарати.

Непомнящий также рассчитывает завершить год в Самарканде, где пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу: «В турнире, который носит статус чемпионата мира, надо играть за первое место или не играть совсем. К тому же всегда хочется закончить год на мажорной ноте. Надеюсь, подойти к ЧМ в хорошей форме и буду бороться за высокие места».

İdman.biz

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