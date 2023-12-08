Видит и Ван Форест провели затяжную партию в 152 хода на Мемориале Гашимова

Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Ниджат Абасов одержали победы во втором туре IX Мемориала Вугара Гашимова, стартовавшего в Габале.

Как сообщает İdman.biz, Мамедъяров обыграл Бориса Гельфанда, а Ниджат огорчил Рихарда Раппорта. Это позволило им сравняться по очкам (по 4 балла) на вершине таблицы с Рауфом Мамедовым, сыгравшим вничью с Арджуном Эригаиси.

В свою очередь, Теймур Раджабов разошелся миром с Айдыном Сулейманлы, а самая затяжная партия была сыграла между Видитом Сантошем Гуджарати и Йорденом Ван Форестом. Соперники сделали 152 хода прежде, чем была зафиксирована ничья.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz