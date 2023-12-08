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IX Мемориал Вугара Гашимова объявлен открытым

Шахматы
Новости
8 Декабря 2023 13:32
IX Мемориал Вугара Гашимова объявлен открытым

В Конгресс-Центре Гейдара Алиева в Габале прошла торжественная церемония открытия IX Мемориала Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, открыл мероприятие глава Исполнительной власти Габалы Сабухи Абдуллаев. Он поблагодарил организаторов турнира, национальную Федерацию шахмат, Министерство молодежи и спорта и Фонд Вугара Гашимова за доверие, оказанное району. «Всем известно, что наш район привлекает множество туристов и шахматный турнир привлечет еще больше гостей в Габалу. Мы не раз проводили множество мероприятий, включая культурные. И приезжающие сюда гости могли знакомится с древней историей края. Накануне Коллегия Минимтерства молодежи и спорта объявила Габалу Спортивный столицей 2025 года, поэтому Мемориал Гашимова мы принимаем уже в новом качестве. Удачи всем участникам!», - подчеркнул Абдуллаев.

Далее слово взял президент Федерации шахмат страны, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов. «Турнир занял прочное место в мировом календаре. Безвременно ушедший от нас Вугар оставил большое шахматное наследие, которое до сих пор продолжает изучаться. Гашимов выиграл первый в истории ФИДЕ Гран-При, принес сборной первое золото на командном чемпионате Европы и мы всегда его будем помнить. Как известно, 2023-й объявлен годом Гейдара Алиева и в рамках этих мероприятий прошло множество мероприятий и соревнований. В том числе Кубок мира по шахматам в Баку, приуроченный к 100-летию общенационального лидера.

Что касается Мемориала Гашимова, то Габала впервые принимает шахматный турнир. И мы сделаем все, чтобы он прошел на высоком уровне», - заключил М.Мамедов.

Затем выступил глава Оргкомитета Мемориала Гашимова Гасым Гашимов. Отец прославленного гроссмейстера поблагодарил участников за то, что они откликнулись на приглашение и, таким образом, почтили память Вугара. «Особенно хочу поблагодарить Бориса Гельфанда - мирового шахматного корифея. Я не забуду, как он помогал Вугару во время Гран-При в Астрахани. Хочу пожелать удачи всем участникам. Объявляю турнир открытым!», - подчеркнул Г.Гашимов.

Далее началась культурная часть программы.

В Мемориале Вугара Гашимова принимают участие десять шахматистов: Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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