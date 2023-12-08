Мемориал Вугара Гашимова начинается в Габале

Сегодня в Габале начнется 9-й Мемориал Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие десять шахматистов: Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Соревнование пройдет в формате быстрых шахмат. В первые три дня состоятся партии в рапид, а в заключительный день (11 декабря) – в блиц.

Жеребьевка турнира состоится в ходе церемония открытия, после чего определятся пары по стартовому туру.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz