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Мемориал Вугара Гашимова начинается в Габале

Шахматы
Новости
8 Декабря 2023 09:00
Мемориал Вугара Гашимова начинается в Габале

Сегодня в Габале начнется 9-й Мемориал Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие десять шахматистов: Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Соревнование пройдет в формате быстрых шахмат. В первые три дня состоятся партии в рапид, а в заключительный день (11 декабря) – в блиц.

Жеребьевка турнира состоится в ходе церемония открытия, после чего определятся пары по стартовому туру.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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