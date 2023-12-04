4 Декабря 2023
RU

Лидеры нашей сборной начали чемпионат Азербайджана с победы - ФОТО

Бокс
Новости
4 Декабря 2023 12:33
Лидеры нашей сборной начали чемпионат Азербайджана с победы - ФОТО

Стартовал чемпионат Азербайджана по боксу среди мужчин.

İdman.biz сообщает, что в первый день соревнований состоялся 31 поединок, в которых приняли участие 167 спортсменов из 41 команды.

Состоялись предварительные поединки в 9 весовых категориях, определились имена спортсменов, прошедших в следующий раунд. Члены команды Масуд Юсифзаде, Умид Рустамов, Рашид Гасанов и Сархан Алиев выиграли свой первые бои. Шамси Шахбазов и Кямран Шахсуварлы также победили своих соперников.

Чемпионат Азербайджана
1/16 финала
60 кг
Эльдениз Бахшиев (МВД) – Ниджат Мамедов (Хачмаз) – первый победил с полным преимуществом
Ульви Мирзаев (UGM-13) – Амин Джабраилов (Шабран) – не вышел на второй бой
Тофиг Гулиев (Гянджа) – Надир Маликов (МЕТЕ) – 0:3

63,5 кг
Тамерлан Алиев (Спортивный клуб (СК) «Забит») – Нариман Велиев (Сумгаит) – первый победил с полным преимуществом

67 кг
Парвиз Гулиев (Агджабеди) - Бахадур Ахмедов (МЕТЕ) - первый победил с полным преимуществом
Мехди Гасанов (СК "Забит") – Давид Мамедов (БФЛ) – не вышел на второй бой
Джавидан Сардаров (Сумгаит) – Шамси Шахбазов (Центральный спортивный клуб (ЦСК)) – 0:5
Назим Абазарлы (Нахчыван МР) – Агамуса Исаков (Гусар) – 4:1

75 кг
Эльнур Сулейманов («Нефтчи») – Самед Гасанзаде («Сабирабад») – 5:0
Кямран Ибрагимов (ЦСК) – Талех Алиев (888 БК) – победил первый с полным преимуществом
Даниил Холостенко («Золотая перчатка») – Исмаил Гусейнов («Джалилабад») – 0:5
Шамиль Фаррухов («Нефтчи») – Орхан Джавадов («Ширван») – 5:0
Фархад Сеидов (ЦСК) – Эльвин Гамбаров («Нефтчи» СК) – 4:1
Таджи Тагизаде (БФЛ) – Субхи Хабибов (DİN IC) – победа первого с полным преимуществом
Гаджимурад Ашуров (GARPA) - Бабек Ханларов (Абшерон) - первый победил с полным преимуществом
Кямран Шахсуварлы (ФК Габала) - Фарид Бейларов (Сумгаит) - победа первого с полным преимуществом

1/8 финала
51 кг
Масуд Юсифзаде (БФЛ) – Таджеддин Мамедов («Нефтчи») – 5:0

54 кг
Намик Ярелиев («Габала») – Ахмед Ахмедов («Нефтчи») – 5:0
Мирзага Гусейнли (СК "Джануб") - Джамал Сафарли (Ленкорань) - 5:0

57 кг
Умид Рустамов (СК МВД) – Ниджат Мирзаев (СК «Абшерон») – первый победил с полным преимуществом
Эльвин Агаев (Ширван) - Ульви Иманов (Сабаил) - 2:3
Эмиль Гулиев (UGM-13) – Рахим Асадов (Агджабеди) – 5:0
Алишан Исмаилов (Нахчыван МР) - Эдвин Аббасов (Габала) - победа второго полным преимуществом

71 кг
Рашид Гасанов (СК "Раунд") – Гусейн Мустафазаде («Нахчыван» ИК) – второй не смог продолжить бой из-за травмы
Эйваз Гурбанлы (СК "Z-1") – Эльнур Абдуллазаде (СК «Нефтчи») – победил второй с полным преимуществом
Ниджат Гасанов ("Золотая перчатка") – Али Шафизаде (Сумгаит) – первый победил с полным преимуществом
Рафиг Ганиев (МВД и МВД) – Ханбала Гурбанов (Габала) – победа второго с полным преимуществом
Сархан Алиев (ЦСК) – Тогрул Мехтиев (СК «Джануб») – первый победил с полным преимуществом

+92 кг
Эмиль Наджафов (Губа) – Исмаил Ягубов (ФК «Сабаил») – первый не вышел на бой
Мирджафар Агаев (АзТУ) – Йоханес Нуриев (ЦСК) – первый не вышел на бой
Хагани Абдуллаев (СК "Z-1") – Руфат Гаджиев (БФЛ) – 1:4

Отметим, что чемпионат страны завершится 8 декабря.

İdman.biz

Новости по теме

Самир Гусейнов: "Верим, что наша сборная вернется из Франции с золотой медалью" - ФОТО
3 Декабря 17:33
Бокс

Самир Гусейнов: "Верим, что наша сборная вернется из Франции с золотой медалью" - ФОТО

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана среди боксеров-мужчин
Братья Чарло уже не те. Звездные американцы скоро потеряют свои пояса - ВИДЕО
3 Декабря 15:40
Бокс

Братья Чарло уже не те. Звездные американцы скоро потеряют свои пояса - ВИДЕО

Братья Чарло показали очень слабые выступления в этом году, звездные бойцы уже прошли свой пик
В чемпионате Азербайджана выступят 167 боксеров из 41 команды
3 Декабря 09:54
Бокс

В чемпионате Азербайджана выступят 167 боксеров из 41 команды

Победители в 13 весовых категориях определятся на соревнованиях, которые пройдут в Центре бокса
Чемпионат мира: азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 3 золотые и 2 бронзовые медали - ФОТО
1 Декабря 18:29
Бокс

Чемпионат мира: азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 3 золотые и 2 бронзовые медали - ФОТО

Количество медалей, завоеванных нашей сборной на чемпионате мира, достигло 18-ти
5 самых скандальных боксерских боев в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО
26 Ноября 14:50
Бокс

5 самых скандальных боксерских боев в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Дюбуа, Валлин, Фьюри и другие стали участниками самых скандальных боев этого года
Азербайджанские боксеры завоевали в Казахстане 4 медали - ФОТО
26 Ноября 10:27
Бокс

Азербайджанские боксеры завоевали в Казахстане 4 медали - ФОТО

В городе Караганда, Казахстан, завершился международный турнир среди юных боксеров

Самое читаемое

Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО
2 Декабря 11:41
Дзюдо

Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО

Таким образом, по итогам первого дня турнира в активе нашей команды две награды
Исторический матч сборной Азербайджана - ФОТО
2 Декабря 08:58
Азербайджанский футбол

Исторический матч сборной Азербайджана - ФОТО

İdman.biz представляет фоторепортаж из Никосии, где женская сборная Азербайджана провела очередной матч в дивизионе С Лиги наций
Ильхам Закиев выступит на Гран-При в Токио - ФОТО
1 Декабря 16:25
Дзюдо

Ильхам Закиев выступит на Гран-При в Токио - ФОТО

Прославленный паралимпиец посетил всемирно известный центр "Кодокан", в котором расположен и музей Международной федерации дзюдо
11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ
2 Декабря 15:53
Борьба

11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ

В Баку завершился 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих