Лидеры нашей сборной начали чемпионат Азербайджана с победы - ФОТО

Стартовал чемпионат Азербайджана по боксу среди мужчин.

İdman.biz сообщает, что в первый день соревнований состоялся 31 поединок, в которых приняли участие 167 спортсменов из 41 команды.

Состоялись предварительные поединки в 9 весовых категориях, определились имена спортсменов, прошедших в следующий раунд. Члены команды Масуд Юсифзаде, Умид Рустамов, Рашид Гасанов и Сархан Алиев выиграли свой первые бои. Шамси Шахбазов и Кямран Шахсуварлы также победили своих соперников.

Чемпионат Азербайджана

1/16 финала

60 кг

Эльдениз Бахшиев (МВД) – Ниджат Мамедов (Хачмаз) – первый победил с полным преимуществом

Ульви Мирзаев (UGM-13) – Амин Джабраилов (Шабран) – не вышел на второй бой

Тофиг Гулиев (Гянджа) – Надир Маликов (МЕТЕ) – 0:3

63,5 кг

Тамерлан Алиев (Спортивный клуб (СК) «Забит») – Нариман Велиев (Сумгаит) – первый победил с полным преимуществом

67 кг

Парвиз Гулиев (Агджабеди) - Бахадур Ахмедов (МЕТЕ) - первый победил с полным преимуществом

Мехди Гасанов (СК "Забит") – Давид Мамедов (БФЛ) – не вышел на второй бой

Джавидан Сардаров (Сумгаит) – Шамси Шахбазов (Центральный спортивный клуб (ЦСК)) – 0:5

Назим Абазарлы (Нахчыван МР) – Агамуса Исаков (Гусар) – 4:1

75 кг

Эльнур Сулейманов («Нефтчи») – Самед Гасанзаде («Сабирабад») – 5:0

Кямран Ибрагимов (ЦСК) – Талех Алиев (888 БК) – победил первый с полным преимуществом

Даниил Холостенко («Золотая перчатка») – Исмаил Гусейнов («Джалилабад») – 0:5

Шамиль Фаррухов («Нефтчи») – Орхан Джавадов («Ширван») – 5:0

Фархад Сеидов (ЦСК) – Эльвин Гамбаров («Нефтчи» СК) – 4:1

Таджи Тагизаде (БФЛ) – Субхи Хабибов (DİN IC) – победа первого с полным преимуществом

Гаджимурад Ашуров (GARPA) - Бабек Ханларов (Абшерон) - первый победил с полным преимуществом

Кямран Шахсуварлы (ФК Габала) - Фарид Бейларов (Сумгаит) - победа первого с полным преимуществом

1/8 финала

51 кг

Масуд Юсифзаде (БФЛ) – Таджеддин Мамедов («Нефтчи») – 5:0

54 кг

Намик Ярелиев («Габала») – Ахмед Ахмедов («Нефтчи») – 5:0

Мирзага Гусейнли (СК "Джануб") - Джамал Сафарли (Ленкорань) - 5:0

57 кг

Умид Рустамов (СК МВД) – Ниджат Мирзаев (СК «Абшерон») – первый победил с полным преимуществом

Эльвин Агаев (Ширван) - Ульви Иманов (Сабаил) - 2:3

Эмиль Гулиев (UGM-13) – Рахим Асадов (Агджабеди) – 5:0

Алишан Исмаилов (Нахчыван МР) - Эдвин Аббасов (Габала) - победа второго полным преимуществом

71 кг

Рашид Гасанов (СК "Раунд") – Гусейн Мустафазаде («Нахчыван» ИК) – второй не смог продолжить бой из-за травмы

Эйваз Гурбанлы (СК "Z-1") – Эльнур Абдуллазаде (СК «Нефтчи») – победил второй с полным преимуществом

Ниджат Гасанов ("Золотая перчатка") – Али Шафизаде (Сумгаит) – первый победил с полным преимуществом

Рафиг Ганиев (МВД и МВД) – Ханбала Гурбанов (Габала) – победа второго с полным преимуществом

Сархан Алиев (ЦСК) – Тогрул Мехтиев (СК «Джануб») – первый победил с полным преимуществом

+92 кг

Эмиль Наджафов (Губа) – Исмаил Ягубов (ФК «Сабаил») – первый не вышел на бой

Мирджафар Агаев (АзТУ) – Йоханес Нуриев (ЦСК) – первый не вышел на бой

Хагани Абдуллаев (СК "Z-1") – Руфат Гаджиев (БФЛ) – 1:4

Отметим, что чемпионат страны завершится 8 декабря.

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