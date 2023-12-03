Самир Гусейнов: "Верим, что наша сборная вернется из Франции с золотой медалью" - ФОТО

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по боксу среди мужчин.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие началось с парада команд-участниц.

Затем выступил советник президента Федерации бокса Азербайджана (ФБФ) Самир Гусейнов. Он отметил, что чемпионат, организованный перед летними Олимпийскими играми Париж-2024, имеет большое значение: "На этот раз финальные бои пройдут в совершенно новом формате и торжественно, и будут официальные гости. Мы добились исторического результата на чемпионате Европы среди юношей до 22 лет в Черногории. Впервые на этом соревновании мы завоевали 5 медалей – 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые. Благодаря проделанной работе и реформам этот успех будет продолжен».

Гусейнов также выразил уверенность, что бои будут справедливыми. Он отметил, что для этого на чемпионат были приглашены нейтральные арбитры: "До летних Олимпийских игр Париж-2024, которые пройдут в следующем году, осталось совсем немного времени. Наша команда уже получила лицензию в 2-х весовых категориях. Мы уверены, что некоторые из боксеров, которые будут здесь биться, присоединятся к ним. Мы верим, что наша сборная вернется из Франции с золотой медалью, которую ей не удавалось завоевать последние 30 лет на Олимпийских играх».

Представитель Федерации также сообщил, что в заключительный день чемпионата болельщиков ждут сюрпризы. Он сообщил, что будет проведен отбор среди самых активных зрителей и один из них поедет на чемпионат Европы в Италию в следующем году. В то же время поклонников ждут и другие подарки.

Член правления Федерации Ровшан Гусейнов и представитель Министерства молодежи и спорта Алинияз Мирзаев рассказали о важности чемпионата и пожелали успехов его участникам.

После этого минутой молчания была почтена светлая память азербайджанских шехидов, павших в борьбе за свободу и целостность нашей земли.

После исполнения Государственного гимна чемпионат был объявлен открытым.

Отметим, что победители в 13 весовых категориях будут определены на соревнованиях, которые пройдут в Центре бокса. В чемпионате примут участие 167 боксеров из 41 команды, представляющие клубы разных городов и районов республики, а также спортивные общества.

Имена победителей чемпионата будут определены 8 декабря. Финальные поединки будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

İdman.biz