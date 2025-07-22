Азербайджанские школьники-боксеры выступят на первенстве Европы

23 июля в сербском городе Златибор стартует первенство Европы среди школьников-боксеров.
Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана также примет участие в пятидневных соревнованиях.
В команду вошли Бабек Абдуллаев (40 кг), Магомед Кязимзаде (42 кг), Сахиб Бахышлы (44 кг), Нуран Юсибли (46 кг), Аббасали Мамедли (48 кг), Эльджан Мусазаде (50 кг), Магомед Али (52 кг), Фархад Гулиев (54 кг), Сабир Рустамов (57 кг), Амид Алекперов (60 кг), Сархан Хагвердиев (63 кг), Нурлан Мусейибли (66 кг), Зираддин Рустамлы (70 кг), Юсиф Агакишиев (75 кг), Мехран Расулов (80 кг), Эрдем Текин (90 кг), Насрин Абдуллазаде (38 кг), Тунджа Муршудова (42 кг), Фатима Мамедли (44 кг), Айшан Мириева (46 кг), Нурай Гафарова (48 кг), Лейла Махмудлу (51 кг), Кямаля Гасанова (54 кг), Эмилия Бейдуллаева (57 кг) и Хумар Джафарли (70 кг).
Команду возглавит Ровшан Гусейнов, член правления Федерации бокса Азербайджана. Галиб Абиев будет одним из судей соревнований.
İdman.biz