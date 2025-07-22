22 Июля 2025
RU

Фьюри рассказал забавную историю о спарринге с Дюбуа

Бокс
Новости
22 Июля 2025 10:58
7
Фьюри рассказал забавную историю о спарринге с Дюбуа

Экс-чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри рассказал забавную историю о спарринге со звездным соотечественником Даниэлем Дюбуа в 2018 году.

«Да, я спарринговал с Дюбуа в одном ботинке. У меня в телефоне есть фотография с этого спарринга, где у меня одна босая, а вторая - в обуви», - приводит слова Фьюри İdman.biz со ссылкой на издание Boxing Scene.

Свой последний поединок Дюбуа провёл в ночь на 20 июля с абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе 38-летним украинцем Александром Усиком. Даниэль проиграл нокаутом в девятом раунде со стороны Усика.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Менеджер Усика о бое с Джейком Полом: "Нас посадят в тюрьму за убийство"
02:35
Бокс

Менеджер Усика о бое с Джейком Полом: "Нас посадят в тюрьму за убийство"

Эгис Климас исключил поединок по правилам бокса, но допустил бой в ММА
Азербайджанский боксер завоевал чемпионский пояс WBA в Москве - ФОТО/ВИДЕО
21 Июля 01:35
Бокс

Азербайджанский боксер завоевал чемпионский пояс WBA в Москве - ФОТО/ВИДЕО

Поединок за титул чемпиона мастер кожаной перчатки был выигран нокаутом
Александр Усик: "Младший сын хочет стать чемпионом мира по боксу"
20 Июля 16:55
Бокс

Александр Усик: "Младший сын хочет стать чемпионом мира по боксу"

Абсолютный чемпион рассказал о спортивных мечтах своих детей
Магомедрасул Меджидов готовится к возвращению в сборную Азербайджана
20 Июля 11:13
Бокс

Магомедрасул Меджидов готовится к возвращению в сборную Азербайджана

По словам самого боксера, он может выступить на чемпионате мира по любительскому боксу этого года
Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
20 Июля 02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
Усик после победы над Дюбуа: "38 лет - это всего лишь старт"
20 Июля 01:59
Бокс

Усик после победы над Дюбуа: "38 лет - это всего лишь старт"

Украинский чемпион прокомментировал победу над Дюбуа и назвал реванш подарком для болельщиков

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
20 Июля 02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
20 Июля 01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
20 Июля 01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш
19 Июля 13:50
Другие

Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш

Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе