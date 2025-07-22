Фьюри рассказал забавную историю о спарринге с Дюбуа

Экс-чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри рассказал забавную историю о спарринге со звездным соотечественником Даниэлем Дюбуа в 2018 году.

«Да, я спарринговал с Дюбуа в одном ботинке. У меня в телефоне есть фотография с этого спарринга, где у меня одна босая, а вторая - в обуви», - приводит слова Фьюри İdman.biz со ссылкой на издание Boxing Scene.

Свой последний поединок Дюбуа провёл в ночь на 20 июля с абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе 38-летним украинцем Александром Усиком. Даниэль проиграл нокаутом в девятом раунде со стороны Усика.

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