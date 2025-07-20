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Усик после победы над Дюбуа: "38 лет - это всего лишь старт"

Бокс
Новости
20 Июля 2025 01:59
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Усик после победы над Дюбуа: "38 лет - это всего лишь старт"

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился эмоциями после победы в реванше над британцем Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер одержал досрочную победу нокаутом в пятом раунде, подтвердив свое доминирование в дивизионе.

«38 лет — это молодой человек. 38 лет — это всего лишь старт. Почему в реваншах получается лучше, чем в первых боях? Я не знаю. Просто хочу сказать спасибо богу, своей команде и "Уэмбли". Спасибо за поддержку. Это все для людей», — заявил Усик после боя, прошедшего на лондонском стадионе.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, и тогда украинец также победил нокаутом — в девятом раунде.

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