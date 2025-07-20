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Магомедрасул Меджидов готовится к возвращению в сборную Азербайджана

Бокс
Новости
20 Июля 2025 11:13
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Магомедрасул Меджидов готовится к возвращению в сборную Азербайджана

Трехкратный чемпион мира по любительскому боксу Магомедрасул Меджидов готовится вернуться в сборную Азербайджана.

Об этом Меджидов рассказал в беседе с İdman.biz.

По словам титулованного боксера, представители Федерации бокса Азербайджана недавно обратились к нему с такой просьбой.

«Тренеры сборной Азербайджана попросили меня, чтобы я готовился к возможному выступлению на чемпионате мира в составе сборной Азербайджана. С удовольствием там отбоксировал бы, так как нахожусь постоянно в форме. Даже сейчас с вами говорю из тренировочного зала», — сказал Меджидов.

Стоит отметить, что если 38-летний Меджидов выступит на предстоящем чемпионате мира, то это станет его первым появлением в сборной Азербайджана по любительскому боксу за более чем восемь лет. После завершения любительской карьеры он перешел в профессионалы, где одержал несколько побед и одно поражение.

Кроме того, Меджидов собирается вновь выступить на «Битве чемпионов» — турнире под эгидой IBA, который проводится по правилам профессионального бокса. Его проведение запланировано на ноябрь этого года. В прошлом году боксер также участвовал в этом турнире и одержал победу над представителем Казахстана.

Теймур Тушиев
İdman.biz

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