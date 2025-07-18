Усик и Дюбуа провели финальную битву взглядов перед реваншем на "Уэмбли" - ВИДЕО

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и 27-летний обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа провели финальную битву взглядов перед поединком, который состоится в ночь с 19 на 20 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне, сообщает İdman.biz.

После напряженного зрительного контакта Усик сделал пару шагов вперед, перебив позирующего с демонстративно согнутой рукой Дюбуа. Видеофрагменты момента распространил телеканал DAZN.

Это будет реванш: первый бой между ними прошел 27 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша) и завершился победой Усика нокаутом в девятом раунде. Тогда украинец защитил титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring. Для Дюбуа то поражение стало вторым в карьере, а Усик одержал свою 21-ю победу подряд.

Теперь на кону — титул IBF, который оказался вакантным после недавней реструктуризации чемпионских поясов.

İdman.biz