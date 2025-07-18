Главный тренер сборной Азербайджана: "Амина особо настроилась на финал"

На проходившем в сербском городе Нови-Пазар первенстве Европы по боксу среди юниоров азербайджанская спортсменка Амина Таги (50 кг) одержала яркую победу в финале, завоевав титул чемпионки Европы. В решающем поединке она победила двукратную чемпионку Европы из Армении, передает İdman.biz.

Главный тренер сборной Азербайджана по боксу среди девушек, юниоров и молодежи Илькин Агаев отметил, что Амина была особенно мотивирована перед боем:

«Мы действительно верили в победу Амины. Она хорошо подготовилась к поединку. Во время нашей беседы перед боем она сказала, что настроена особенно решительно, чтобы победить армянскую соперницу. Слава Богу, у нее все получилось», — цитирует специалиста Report.

Тренер также подчеркнул, что некоторые спортсмены не смогли проявить себя должным образом. По его словам, в следующих соревнованиях команда постарается добиться золотых медалей и от других боксеров.

Отметим, что сборная Азербайджана завершила первенство Европы с 1 золотой, 4 серебряными и 8 бронзовыми медалями. Серебро завоевали Джамиля Мурадлы (52 кг), Фидан Бакарова (63 кг), Сема Аббасова (66 кг) и Гардаш Рагимов (46 кг). Бронзовые награды выиграли Мехди Расулов (50 кг), Рауль Гейдарлы (54 кг), Шахин Асланов (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг), Айлин Назарова (46 кг), Гюляр Гусейнова (48 кг) и Захра Мамедова (54 кг).

İdman.biz