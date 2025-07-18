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Сын Майка Тайсона дал прогноз на бой Усика и Дюбуа

Бокс
Новости
18 Июля 2025 18:30
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Сын Майка Тайсона дал прогноз на бой Усика и Дюбуа

Амир Тайсон, сын легендарного Майка Тайсона, высказался о предстоящем титульном реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Как передает İdman.biz, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет в ночь на 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Даниэль Дюбуа стал лучше и повзрослел как боксер, но я думаю, что Усик все еще слишком элитный. Он лучший супертяж со времен Леннокса Льюиса, поэтому победа будет за ним», — заявил Тайсон-младший.

«Усик считал его ДНК еще в первом поединке и на этот раз будет еще более доминирующим, как это было в бою с Фьюри», — добавил он в комментарии телеграм-каналу BOXING MECHANISM.

Напомним, первая встреча Усика и Дюбуа завершилась победой украинца. Новый бой станет для обоих шансом окончательно подтвердить свои притязания на статус абсолютного чемпиона мира.

İdman.biz

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