Сын Майка Тайсона дал прогноз на бой Усика и Дюбуа

Амир Тайсон, сын легендарного Майка Тайсона, высказался о предстоящем титульном реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Как передает İdman.biz, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет в ночь на 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Даниэль Дюбуа стал лучше и повзрослел как боксер, но я думаю, что Усик все еще слишком элитный. Он лучший супертяж со времен Леннокса Льюиса, поэтому победа будет за ним», — заявил Тайсон-младший.

«Усик считал его ДНК еще в первом поединке и на этот раз будет еще более доминирующим, как это было в бою с Фьюри», — добавил он в комментарии телеграм-каналу BOXING MECHANISM.

Напомним, первая встреча Усика и Дюбуа завершилась победой украинца. Новый бой станет для обоих шансом окончательно подтвердить свои притязания на статус абсолютного чемпиона мира.

İdman.biz