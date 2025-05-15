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В "Кубке Гейдара Алиева-2025" в Баку примут участие восемь стран - ВИДЕО

Бокс
Новости
15 Мая 2025 14:56
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В "Кубке Гейдара Алиева-2025" в Баку примут участие восемь стран - ВИДЕО

16 мая стартует международный турнир по боксу среди юношей и девушек «Кубок Гейдара Алиева-2025».

Как сообщает İdman.biz, в традиционных соревнованиях, которые пройдут в Бакинском центре бокса, помимо сборной Азербайджана, примут участие Узбекистан, Казахстан, Черногория, Россия, Беларусь, Турция и Грузия.

Турнир, в котором примут участие более 200 боксеров, определит победителей в 14 весовых категориях среди юношей и в девяти среди девушек. Финальные поединки «Кубка Гейдара Алиева-2025» состоятся 21 мая.

Сборная Азербайджана выступит на соревнованиях в большом составе. Главный тренер нашей команды Вагиф Кязимов проверит на турнире 60 юниоров.

Церемония открытия состоится в первый день соревнований в 14:00, после чего начнутся бои.

Отметим, что супервайзером «Кубка Гейдара Алиева-2025» станет Игорь Билецкий (Украина), а главным судьей - Анар Бабанлы.

İdman.biz

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