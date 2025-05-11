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Внук легендарного Мохаммеда Али одержал победу в Экваториальной Гвинее

Бокс
Новости
11 Мая 2025 17:35
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Внук легендарного Мохаммеда Али одержал победу в Экваториальной Гвинее

Внук легендарного Мохаммеда Али — Нико Али Уолш — добавил ещё одну победу в свой профессиональный послужной список.

Как передаёт İdman.biz, Нико Али провёл рейтинговый поединок в среднем весе, который стал частью большого боксёрского шоу в Экваториальной Гвинее. Его соперником был местный боксёр Эбенезер Совах.

Шестираундовый бой прошёл в напряжённой и равной борьбе. Уолшу не удалось доминировать, однако по итогам всех раундов судьи отдали ему победу решением большинства: 58:56, 57:57 и 59:55.

Для 23-летнего Уолша эта победа стала 12-й в карьере при двух поражениях. Пять из его побед были одержаны досрочно.

İdman.biz

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