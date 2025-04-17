Международная категория трех азербайджанских судей повышена - ФОТО

Азербайджанские судьи по боксу Анар Нагдиев, Ровшан Гадиров и Галиб Абиев успешно сдали очередной экзамен на судейство.

İdman.biz сообщает, что международная категория наших представителей повышена с двух до трех звезд.

Ровшан Гадиров и Галиб Абиев добились этого достижения на турнире Dracula Open, проходившем в румынском городе Брейла, а Анар Нагдиев - на международном турнире Strandja, проходившем в столице Болгарии Софии. IBA объявила, что наши соотечественники, принявшие участие в теоретических и практических занятиях, успешно сдали экзамен, повысив свой рейтинг.

Таким образом, количество судей категории три звезды в нашей стране увеличилось до шести. Ранее эту категорию также получили Эмиль Гурбаналиев, Анар Бабанлы и Фуад Асланов.

Отметим, что Федерация бокса Азербайджана продолжает работу по повышению профессионализма наших судей, как национальных, так и международных, и увеличению их числа.

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