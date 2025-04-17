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Генменеджер "Нефтчи" прокомментировал дисквалификацию боксера

Бокс
Новости
17 Апреля 2025 12:35
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Генменеджер "Нефтчи" прокомментировал дисквалификацию боксера

Генеральный менеджер спортивного клуба «Нефтчи» Эльмар Бабанлы прокомментировал 48-месячную дисквалификацию, наложенную Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA) на боксера Фарида Садыгова.

Как сообщает İdman.biz, он заявил Report, что боксер, являющийся членом «Нефтчи», скорее всего, неосознанно употреблял запрещенные препараты.

«Исходя из собственного опыта, могу сказать, что спортсмены обычно неосознанно употребляют препараты, содержащие запрещенные вещества, когда проходят лечение от какого-либо заболевания. Позже, во время серьезных соревнований, это же вещество обнаруживается при проведении допинг-контроля. Скорее всего, так произошло и с Фаридом Садыговым. Я не верю, что он целенаправленно употреблял химические препараты, которые придают дополнительную силу и выносливость», - подчеркнул Э.Бабанлы.

Отметим, что Садыгов был дисквалифицирован AMADA на четыре года за наличие в его пробе запрещенного вещества или его метаболитов или маркеров, а также за попытку использования запрещенного метода. Дата вступления наказания в силу назначена на 1 января 2024 года. Срок действия санкции - до 1 января 2028 года.

İdman.biz

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