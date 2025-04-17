Призер чемпионата Азербайджана дисквалифицирован

Азербайджанский боксер Фарид Садыгов (60 кг) дисквалифицирован.

Как сообщили İdman.biz в AMADA, в организме бронзового призера чемпионата Азербайджана обнаружено запрещенное вещество.

В пробе спортсмена обнаружено наличие запрещенного вещества или его метаболитов или маркеров. Боксер также был наказан за использование или попытку использования запрещенного вещества или запрещенного метода. В его организме были обнаружены S4. Hormone and Metabolic Modulators/meldonium.

По этой причине Садыгов был дисквалифицирован на 48 месяцев. Срок его наказания начал исчисляться с 1 января 2024 года.

İdman.biz