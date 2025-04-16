Азербайджанские боксеры на площади Гейдара Алиева в Ташкенте - ФОТО

Мужская и женские юниорские сборные Азербайджана продолжают тренировочный сбор в Ташкенте, столице Узбекистана.

İdman.biz сообщает, что наши команды тренируются с местной командой дважды в день и проводит тренировочные поединки.

В рамках сборов наши боксеры посетили площадь Общенационального Лидера Гейдара Алиева в Ташкенте и с глубоким уважением почтили его светлую память. Наша делегация также посетила посольство Азербайджана в Узбекистане. В ходе встречи состоялся взаимный обмен мнениями и были озвучены пожелания боксерам успехов.

Отметим, что подготовка, начавшаяся шестого апреля, завершится завтра.

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