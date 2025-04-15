16 Апреля 2025
RU

Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО

Бокс
Новости
15 Апреля 2025 22:30
26
Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО

Определились победители традиционного международного турнира по боксу «Великий Шелковый путь» среди мужчин и женщин, прошедшего в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые продолжались 5 дней, приняли участие 175 спортсменов из 9 стран.

Финальные бои, организованные в Боксерском центре, посетили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр финансов, президент Федерации бокса Азербайджана Сахил Бабаев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель правления ОАО «Азерхалча» Эмин Мамедов, специальный представитель президента в Кельбаджарском районе Башир Гаджиев, вице-президент Федерации бокса Казахстана Мирза Еркенбек и другие официальные лица местных федераций.

В составе нашей сборной золотые медали в финальных боях завоевали Зейнаб Рагимова, Айнур Рзаева, Субхан Мамедов, Ниджат Гусейнов, Мехмедали Гасымзаде, Наби Искендеров, Сеидджамшид Джафаров и Альфонсо Домингес. Другие наши боксеры — Мурад Абдуллаев и Мехмед Абдуллаев — заняли вторые места.

Днем ранее бронзовые медали завоевали Шамиль Аскеров, Таги Насибов, Руслан Рустамов, Мехмед Гулиев, Анаханым Исмаилова, Бахрие Ибрагимова и Айнур Микаилова.

В церемонии награждения приняли участие президент Федерации бокса Азербайджана Сахил Бабаев и министр молодёжи и спорта Фарид Гаибов. Они вручили награды победителям в весовых категориях 51 кг и 86 кг соответственно.

Наша сборная заняла первое место в командном зачете с 8 золотыми, 3 серебряными и 7 бронзовыми медалями, став обладателем Кубка Великого Шелкового пути. Второе место заняла команда России (6 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых), а тройку замкнул Казахстан (4-2-12).

Лучшим боксером турнира среди женщин была признана Зейнаб Рагимова (Азербайджан), среди мужчин — Всеволод Шумков (Россия). Шахбоз Юнусалиев (Узбекистан) был удостоен звания самого волевого спортсмена, а Заал Джавахадзе (Грузия) — лучшего судьи.

Финалы
Женщины
48 кг
Жасмин Тахирова (Узбекистан) – Лия Патлай (Россия) – 1:4

50 кг
Маржона Савриева (Азербайджан) – Сабина Бабакулова (Узбекистан) – 0:5

52 кг
Аня Садвакссова (Казахстан) – Зейнаб Рагимова (Азербайджан) – 1:4

54 кг
Элина Базарова (Казахстан) – Дарья Пантелеева (Россия) – 5:0

57 кг
Виктория Байдукова (Казахстан) – Дарья Абрамова (Россия) – 4:1

70 кг
Ангелина Витова (Россия) – Эпель Мбата (IBA) – 4:1

+81 кг
Айнур Рзаева (Азербайджан) – Ксения Олифиренко (Россия) – 4:1

Мужчины
48 кг
Субхан Мамедов (Азербайджан) – Сахил Аллахвердови (Грузия) – 5:0

51 кг
Ниджат Гусейнов (Азербайджан) – Баир Батлаев (Россия) – 4:1

54 кг
Максим Кузнецов (Россия) – Бакслан Кенжебек (Казахстан) – 1:4

57 кг
Нодирбек Аллаберганов (Узбекистан) – Эдуард Саввин (Россия) – 0:5

60 кг
Мехмедали Гасымзаде (Азербайджан) – Всеволод Шумков (Россия) – 4:1

63,5 кг
Саят Ильясов (Узбекистан) – Сандан Санданoв (Россия) – 5:0

67 кг
Наби Искендеров (Азербайджан) – Евгений Кул (Россия) – 3:2

71 кг
Нурбек Мурсал (Казахстан) – Игорь Свиридченков (Россия) – 5:0

75 кг
Сеидджамшид Джафаров (Азербайджан) – Санжар-Али Бегалиев (Казахстан) – 5:0

80 кг
Мурад Аллахвердиев (Азербайджан) – Ильяс Магомедов (Россия) – 1:4

86 кг
Жасурбек Юлдашев (Узбекистан) – Тимур Гамзатов (Россия) – 1:4

92 кг
Альфонсо Домингес (Азербайджан) – Рамазан Дадаев (Россия) – 4:1

+92 кг
Мехмед Абдуллаев (Азербайджан) – Давид Суров (Россия) – 2:3

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Советник президента Федерации бокса: "В Гяндже и Нахчыване планируется строительство крупных боксерских баз"
15 Апреля 17:15
Бокс

Советник президента Федерации бокса: "В Гяндже и Нахчыване планируется строительство крупных боксерских баз"

Он поделился своими мыслями о традиционном международном турнире по боксу "Великий Шелковый путь", который проходит в Баку
Альфонсо Домингес: "Организация турнира на высоком уровне"
15 Апреля 16:53
Бокс

Альфонсо Домингес: "Организация турнира на высоком уровне"

Чемпион мира подчеркнул, что соревнования в Баку прошли хорошо
Азербайджанский боксер: "Я одержал заслуженную победу"
15 Апреля 16:25
Бокс

Азербайджанский боксер: "Я одержал заслуженную победу"

Спортсмен, завоевавший золотую медаль на международном турнире "Великий Шелковый путь", проходящем в Баку, выразил удовлетворение результатом
Айнур Рзаева: "Финал был очень сложным"
15 Апреля 14:51
Бокс

Айнур Рзаева: "Финал был очень сложным"

Она подчеркнула, что выступать перед родными болельщиками - большая ответственность
Зейнаб Рагимова: "Мы добьемся еще больших успехов"
15 Апреля 12:44
Бокс

Зейнаб Рагимова: "Мы добьемся еще больших успехов"

Спортсменка, завоевавшая золотую медаль на традиционном международном турнире "Великий Шелковый путь" в Баку, поделилась впечатлениями от победы
"Великий Шелковый путь": 11 азербайджанских боксеров вышли в финал - ФОТО
15 Апреля 09:52
Бокс

"Великий Шелковый путь": 11 азербайджанских боксеров вышли в финал - ФОТО

Финальные поединки состоятся сегодня

Самое читаемое

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Апреля 16:05
Дзюдо

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

После обретения независимости в 1991 году дзюдоисты нашей страны начали участвовать в чемпионатах Европы
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе
"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?
14 Апреля 16:22
Азербайджанский футбол

"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Это форварды, выступающие в Турции, Испании, Нидерландах, Польше, Бельгии, Бразилии, Аргентине и Франции
Дана Уайт о том, повлияют ли отношения между Азербайджаном и Арменией на турнир UFC в Баку
13 Апреля 13:11
MMA

Дана Уайт о том, повлияют ли отношения между Азербайджаном и Арменией на турнир UFC в Баку

Президент UFC высказался достаточно категорично