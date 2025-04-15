Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО

Определились победители традиционного международного турнира по боксу «Великий Шелковый путь» среди мужчин и женщин, прошедшего в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые продолжались 5 дней, приняли участие 175 спортсменов из 9 стран.

Финальные бои, организованные в Боксерском центре, посетили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр финансов, президент Федерации бокса Азербайджана Сахил Бабаев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель правления ОАО «Азерхалча» Эмин Мамедов, специальный представитель президента в Кельбаджарском районе Башир Гаджиев, вице-президент Федерации бокса Казахстана Мирза Еркенбек и другие официальные лица местных федераций.

В составе нашей сборной золотые медали в финальных боях завоевали Зейнаб Рагимова, Айнур Рзаева, Субхан Мамедов, Ниджат Гусейнов, Мехмедали Гасымзаде, Наби Искендеров, Сеидджамшид Джафаров и Альфонсо Домингес. Другие наши боксеры — Мурад Абдуллаев и Мехмед Абдуллаев — заняли вторые места.

Днем ранее бронзовые медали завоевали Шамиль Аскеров, Таги Насибов, Руслан Рустамов, Мехмед Гулиев, Анаханым Исмаилова, Бахрие Ибрагимова и Айнур Микаилова.

В церемонии награждения приняли участие президент Федерации бокса Азербайджана Сахил Бабаев и министр молодёжи и спорта Фарид Гаибов. Они вручили награды победителям в весовых категориях 51 кг и 86 кг соответственно.

Наша сборная заняла первое место в командном зачете с 8 золотыми, 3 серебряными и 7 бронзовыми медалями, став обладателем Кубка Великого Шелкового пути. Второе место заняла команда России (6 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых), а тройку замкнул Казахстан (4-2-12).

Лучшим боксером турнира среди женщин была признана Зейнаб Рагимова (Азербайджан), среди мужчин — Всеволод Шумков (Россия). Шахбоз Юнусалиев (Узбекистан) был удостоен звания самого волевого спортсмена, а Заал Джавахадзе (Грузия) — лучшего судьи.

Финалы

Женщины

48 кг

Жасмин Тахирова (Узбекистан) – Лия Патлай (Россия) – 1:4

50 кг

Маржона Савриева (Азербайджан) – Сабина Бабакулова (Узбекистан) – 0:5

52 кг

Аня Садвакссова (Казахстан) – Зейнаб Рагимова (Азербайджан) – 1:4

54 кг

Элина Базарова (Казахстан) – Дарья Пантелеева (Россия) – 5:0

57 кг

Виктория Байдукова (Казахстан) – Дарья Абрамова (Россия) – 4:1

70 кг

Ангелина Витова (Россия) – Эпель Мбата (IBA) – 4:1

+81 кг

Айнур Рзаева (Азербайджан) – Ксения Олифиренко (Россия) – 4:1

Мужчины

48 кг

Субхан Мамедов (Азербайджан) – Сахил Аллахвердови (Грузия) – 5:0

51 кг

Ниджат Гусейнов (Азербайджан) – Баир Батлаев (Россия) – 4:1

54 кг

Максим Кузнецов (Россия) – Бакслан Кенжебек (Казахстан) – 1:4

57 кг

Нодирбек Аллаберганов (Узбекистан) – Эдуард Саввин (Россия) – 0:5

60 кг

Мехмедали Гасымзаде (Азербайджан) – Всеволод Шумков (Россия) – 4:1

63,5 кг

Саят Ильясов (Узбекистан) – Сандан Санданoв (Россия) – 5:0

67 кг

Наби Искендеров (Азербайджан) – Евгений Кул (Россия) – 3:2

71 кг

Нурбек Мурсал (Казахстан) – Игорь Свиридченков (Россия) – 5:0

75 кг

Сеидджамшид Джафаров (Азербайджан) – Санжар-Али Бегалиев (Казахстан) – 5:0

80 кг

Мурад Аллахвердиев (Азербайджан) – Ильяс Магомедов (Россия) – 1:4

86 кг

Жасурбек Юлдашев (Узбекистан) – Тимур Гамзатов (Россия) – 1:4

92 кг

Альфонсо Домингес (Азербайджан) – Рамазан Дадаев (Россия) – 4:1

+92 кг

Мехмед Абдуллаев (Азербайджан) – Давид Суров (Россия) – 2:3

İdman.biz