Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО

Определились победители традиционного международного турнира по боксу «Великий Шелковый путь» среди мужчин и женщин, прошедшего в Баку.
Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые продолжались 5 дней, приняли участие 175 спортсменов из 9 стран.
Финальные бои, организованные в Боксерском центре, посетили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр финансов, президент Федерации бокса Азербайджана Сахил Бабаев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель правления ОАО «Азерхалча» Эмин Мамедов, специальный представитель президента в Кельбаджарском районе Башир Гаджиев, вице-президент Федерации бокса Казахстана Мирза Еркенбек и другие официальные лица местных федераций.
В составе нашей сборной золотые медали в финальных боях завоевали Зейнаб Рагимова, Айнур Рзаева, Субхан Мамедов, Ниджат Гусейнов, Мехмедали Гасымзаде, Наби Искендеров, Сеидджамшид Джафаров и Альфонсо Домингес. Другие наши боксеры — Мурад Абдуллаев и Мехмед Абдуллаев — заняли вторые места.
Днем ранее бронзовые медали завоевали Шамиль Аскеров, Таги Насибов, Руслан Рустамов, Мехмед Гулиев, Анаханым Исмаилова, Бахрие Ибрагимова и Айнур Микаилова.
В церемонии награждения приняли участие президент Федерации бокса Азербайджана Сахил Бабаев и министр молодёжи и спорта Фарид Гаибов. Они вручили награды победителям в весовых категориях 51 кг и 86 кг соответственно.
Наша сборная заняла первое место в командном зачете с 8 золотыми, 3 серебряными и 7 бронзовыми медалями, став обладателем Кубка Великого Шелкового пути. Второе место заняла команда России (6 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых), а тройку замкнул Казахстан (4-2-12).
Лучшим боксером турнира среди женщин была признана Зейнаб Рагимова (Азербайджан), среди мужчин — Всеволод Шумков (Россия). Шахбоз Юнусалиев (Узбекистан) был удостоен звания самого волевого спортсмена, а Заал Джавахадзе (Грузия) — лучшего судьи.
Финалы
Женщины
48 кг
Жасмин Тахирова (Узбекистан) – Лия Патлай (Россия) – 1:4
50 кг
Маржона Савриева (Азербайджан) – Сабина Бабакулова (Узбекистан) – 0:5
52 кг
Аня Садвакссова (Казахстан) – Зейнаб Рагимова (Азербайджан) – 1:4
54 кг
Элина Базарова (Казахстан) – Дарья Пантелеева (Россия) – 5:0
57 кг
Виктория Байдукова (Казахстан) – Дарья Абрамова (Россия) – 4:1
70 кг
Ангелина Витова (Россия) – Эпель Мбата (IBA) – 4:1
+81 кг
Айнур Рзаева (Азербайджан) – Ксения Олифиренко (Россия) – 4:1
Мужчины
48 кг
Субхан Мамедов (Азербайджан) – Сахил Аллахвердови (Грузия) – 5:0
51 кг
Ниджат Гусейнов (Азербайджан) – Баир Батлаев (Россия) – 4:1
54 кг
Максим Кузнецов (Россия) – Бакслан Кенжебек (Казахстан) – 1:4
57 кг
Нодирбек Аллаберганов (Узбекистан) – Эдуард Саввин (Россия) – 0:5
60 кг
Мехмедали Гасымзаде (Азербайджан) – Всеволод Шумков (Россия) – 4:1
63,5 кг
Саят Ильясов (Узбекистан) – Сандан Санданoв (Россия) – 5:0
67 кг
Наби Искендеров (Азербайджан) – Евгений Кул (Россия) – 3:2
71 кг
Нурбек Мурсал (Казахстан) – Игорь Свиридченков (Россия) – 5:0
75 кг
Сеидджамшид Джафаров (Азербайджан) – Санжар-Али Бегалиев (Казахстан) – 5:0
80 кг
Мурад Аллахвердиев (Азербайджан) – Ильяс Магомедов (Россия) – 1:4
86 кг
Жасурбек Юлдашев (Узбекистан) – Тимур Гамзатов (Россия) – 1:4
92 кг
Альфонсо Домингес (Азербайджан) – Рамазан Дадаев (Россия) – 4:1
+92 кг
Мехмед Абдуллаев (Азербайджан) – Давид Суров (Россия) – 2:3
İdman.biz