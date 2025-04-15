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Советник президента Федерации бокса: "В Гяндже и Нахчыване планируется строительство крупных боксерских баз"

Бокс
Новости
15 Апреля 2025 17:15
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Советник президента Федерации бокса: "В Гяндже и Нахчыване планируется строительство крупных боксерских баз"

«Похвально, что такое мероприятие проводится в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам советник президента Федерации бокса Азербайджана Самир Гусейнов.

Он поделился своими мыслями о традиционном международном турнире по боксу «Великий Шелковый путь», который проходит в Баку:

«Здесь участвуют 175 боксеров из девяти стран. Хочу подчеркнуть, что в турнире «Великий Шелковый путь» наряду с нашими боксерами-мужчинами участвуют и наши боксеры-женщины. Как вы знаете, впервые в истории на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году будет гендерное равенство. Лицензии на Олимпиаду могут завоевать семь боксеров-женщин и семь боксеров-мужчин. Поэтому мы, как Федерация бокса Азербайджана, придаем особое значение развитию женского бокса. Похвально, что сегодня две наши представительницы стали чемпионками, а одна завоевала серебряную медаль. Также восемь наших боксеров-женщин вернулись с медалями с недавно прошедшей в Сербии Гимназиады. Все это входит в наш план подготовки к 2028 году».

Самир Гусейнов также оценил выступление наших боксеров на Гимназиаде ISF, которая прошла в Сербии:

«Отрадно, что из 22 наших боксеров, участвовавших в Гимназиаде, 21 вернулись с медалями. Мы хотим готовить своих боксеров, начиная с младших классов, для развития бокса в Азербайджане. Одна из наших главных целей - развивать своих спортсменов, а не приглашать легионеров. Я хотел бы особо подчеркнуть, что у нас очень хорошие боксеры из регионов. На конец этого месяца запланировано открытие южного регионального боксерского центра в Лянкяране. В то же время, в соответствии со стратегическим планом нашей федерации, запланировано строительство крупных боксерских баз в городах Гянджа и Нахчыван. Первоначальные работы в этом направлении уже начаты».

Отметим, что в международном турнире «Великий Шелковый путь» принимают участие боксеры из девяти стран: Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Камбоджи, Черногории, Кыргызстана, Грузии, России и Казахстана. Азербайджан представляют 47 боксеров среди мужчин и 11 - среди женщин.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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