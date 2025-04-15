Азербайджанский боксер: "Я одержал заслуженную победу"

«Я одержал заслуженную победу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам азербайджанский боксер Ниджат Гусейнов (51 кг).

Спортсмен, завоевавший золотую медаль на международном турнире «Великий Шелковый путь», проходящем в Баку, выразил удовлетворение результатом:

«Я победил спортсменов из Казахстана, Таджикистана и России. В финале одержал победу с полным преимуществом. Хотел бы поблагодарить своих тренеров, которые приложили много усилий ради моей победы. Надеюсь, что снова успешно представлю Азербайджан на международных соревнованиях».

Отметим, что в соревнованиях принимают участие боксеры из девяти стран: Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Камбоджи, Черногории, Кыргызстана, Грузии, России и Казахстана. Азербайджан представляют 47 боксеров-мужчин и 11 женщин.

Айтадж Сахяд

İdman.biz