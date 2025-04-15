Айнур Рзаева: "Финал был очень сложным"

«Как победителю чемпионата мира и Европы, мне было бы неправильно здесь проиграть».

Об этом İdman.biz заявила боксер сборной Азербайджана Айнур Рзаева (81 кг).

Спортсменка, завоевавшая золотую медаль на традиционном международном турнире «Великий Шелковый путь», поделилась впечатлениями от победы: «Финал был очень сложным. Слава богу, я победила. Я с самого начала говорила, что стану чемпионкой. Когда начала соревнования, то рассчитывала на золотую медаль. Другого результата и быть не могло. Это моя первая победа на турнире «Великий Шелковый путь». Впереди чемпионат мира. Постараюсь и там продолжать в том же духе».

Рзаева подчеркнула, что выступать перед родными болельщиками - большая ответственность:

«Когда выходишь на ринг, смотришь на болельщиков и видишь, что все они азербайджанцы, а за тобой наблюдает руководство федерации. Конечно, это тоже влияет на твой бой. Думаешь, как он сложится? Но после того, как пропустишь несколько ударов, понимаешь, что нужно просыпаться. Мне бы очень хотелось видеть среди болельщиков наших соотечественников во время наших выступлений в других странах. Для нас это большая мотивация».

Айтадж Сахяд

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