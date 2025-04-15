Зейнаб Рагимова: "Мы добьемся еще больших успехов"

«Для меня большая честь исполнить наш гимн».

Об этом İdman.biz заявила боксер сборной Азербайджана Зейнаб Рагимова (52 кг).

Спортсменка, завоевавшая золотую медаль на традиционном международном турнире «Великий Шелковый путь» в Баку, поделилась впечатлениями от победы:

«Я очень переживала, потому что проиграла первый раунд. Потом посоветовалась с тренерами, и в результате отработанной нами методики мне удалось переломить ход событий».

Рагимова, выступавшая в весовой категории 52 кг вместо 54 кг, отметила, что было приятно выиграть подобное соревнование второй раз подряд:

«Поскольку я победила в прошлом году, то не считала зазорным проиграть в финале в этом году. Очень рада, это уже вторая победа на турнире «Великий Шелковый путь». Все мои соперницы были титулованными спортсменками. Слава богу, что я победила. Прежде всего, хочу поблагодарить своих наставников. Это работа всех нас. Мы добьемся еще больших успехов. Победу посвящаю своей родине».

Отметим, что в финале Зейнаб Рахимова победила представительницу Казахстана Аню Садвакасову со счетом 4:1.

Айтадж Сахяд

İdman.biz