"Великий Шелковый путь": 11 азербайджанских боксеров вышли в финал - ФОТО

В Баку завершился полуфинальный этап традиционного международного турнира по боксу среди мужчин и женщин «Великий Шелковый путь».

Как сообщает İdman.biz, в финал соревнований, в которых участвовали около 200 спортсменов из девяти стран, вышли 11 спортсменов сборной Азербайджана.

В мужских соревнованиях по боксу свои полуфинальные поединки завершили победой Субхан Мамедов, Ниджат Гусейнов, Магомедали Гасымзаде, Наби Искендеров, Сеиджамшид Джафаров, Мурад Аллахвердиев, Альфонсо Домингес и Магомед Абдуллаев. Шамиль Аскеров, Таги Насибов, Руслан Рустамов и Мамед Гулиев довольствовались бронзовыми медалями, так как не смогли выйти в финал.

В соревнованиях по женскому боксу победы одержали Маржона Савриева, Зейнаб Рагимова и Айнур Рзаева, которые вышли в финал. В отличие от них Анаханым Исмайлова, Бахрия Ибрагимова и Айнур Микаилова заняли третье место, так как не смогли преодолеть полуфинальный барьер.

Мужчины

48 кг

Субхан Мамедов (Азербайджан) – Нургиса Турабеков (Казахстан) – 5:0

Бахруз Холдоров (Узбекистан) – Сахил Аллахвердови (Грузия) – 1:4

51 кг

Ниджат Гусейнов (Азербайджан) – Мерой Суфиёнов (Таджикистан) – 3:2

Давид Чапаридзе (Грузия) – Баир Батлаев (Россия) – 2:3

54 кг

Максим Кузнецов (Россия) – Жандавлет Сарсенбаев (Казахстан) – 5:0

Багслан Кенжебек (Казахстан) – Шахзод Музаффаров (Узбекистан) – 4:1

57 кг

Хусравхон Рахимов (Таджикистан) – Нодирбек Аллаберганов – 1:4

Ерхан Турдан (Казахстан) – Эдуард Саввин (Россия) – первый не вышел на бой

60 кг

Шамиль Аскеров (Азербайджан) – Магаммедали Гасымзаде (Азербайджан) – 2:3

Таги Насибов (Азербайджан) – Всеволод Шумков (Россия) – 0:5

63,5 кг

Руслан Гафуров (Таджикистан) – Саят Ильясов (Узбекистан) – 1:4

Руслан Рустамов (Азербайджан) – Сандан Санданов (Россия) – 2:3

67 кг

Наби Искендеров (Азербайджан) – Дулат Бекбеков (Казахстан) – второй не вышел на бой

Ассильхан Кошербай (Казахстан) - Евгений Куль (Россия) - второй победил с полным преимуществом

71 кг

Сардор Абдумуталиев (Узбекистан) – Нурбек Мурсал (Казахстан) – 0:5

Бекзод Хамидов (Узбекистан) – Игорь Свиридченков (Россия) – 0:5

75 кг

Сеиджамшид Джафаров (Азербайджан) – Георгий Натрошвили (Грузия) – 5:0

Санжар-Али Бегалиев (Казахстан) – Амин Кушков (Россия) – 4:1

80 кг

Мурад Аллахвердиев (Азербайджан) – Сагин Уулу Сатыбалди (Киргизия) – первый не вышел на бой

Анвар Насрединов (Камбоджа) – Ильяс Магомедов (Россия) – 0:5

86 кг

Джасурбек Юлдашев (Узбекистан) – Даврен Мамир (Казахстан) – 5:0

Мамед Гулиев (Азербайджан) – Тимур Гамзатов (Россия) – первый не вышел на бой

92 кг

Альфонсо Домингес (Азербайджан) – Георгий Чикладзе (Грузия) – 4:1

Ираклий Аланидзе (Грузия) – Рамазан Дадаев (Россия) – 0:5

+92 кг

Магомед Абдуллаев (Азербайджан) – Мирзакир Кошалиев (Кыргызстан) – 5:0

Николоз Бегадзе (Грузия) – Давид Суров (Россия) – первый не вышел на бой

Женщины

48 кг

Анаханым Исмайлова (Азербайджан) – Жасмин Тахирова (Узбекистан) – 0:3

Лия Патлай (Россия) – Гульназ Бурибаева (Казахстан) – 5:0

50 кг

Маржона Савриева (Азербайджан) – Карина Коробова (Россия) – 3:2

Эльянур Турганова (Казахстан) – Сабина Бабакулова (Узбекистан) – 0:5

52 кг

Валерия Линькова (Россия) – Аня Садвакасова (Казахстан) – 0:5

Томирис Мирзакул (Казахстан) – Зейнаб Рагимова (Азербайджан) – 0:5

54 кг

Бахрия Ибрагимова (Азербайджан) – Элина Базарова (Казахстан) – вторая победила с полным преимуществом

Симбат Аляскар (Казахстан) – Дарья Пантелеева (Россия) – 0:5

57 кг

Айнур Микаилова (Азербайджан) – Виктория Байдукова (Казахстан) – вторая победила с полным преимуществом

Узуккжамол Юнусова (Узбекистан) – Дарья Абрамова (Россия) – 0:5

70 кг

Азиза Исина (Казахстан) – Ангелина Витова (Россия) – 0:5

Эпель Мбата (IBA) – Оиша Тойрова (Узбекистан) – 4:1

+81 кг

Дина Исламбекова (Казахстан) – Айнур Рзаева (Азербайджан) – 1:4

Олтиной Сотимбоева (Узбекистан) – Ксения Олифиренко (Россия) – 0:5

Отметим, что финальные поединки состоятся сегодня.

İdman.biz