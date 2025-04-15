"Великий Шелковый путь": 11 азербайджанских боксеров вышли в финал - ФОТО

В Баку завершился полуфинальный этап традиционного международного турнира по боксу среди мужчин и женщин «Великий Шелковый путь».
Как сообщает İdman.biz, в финал соревнований, в которых участвовали около 200 спортсменов из девяти стран, вышли 11 спортсменов сборной Азербайджана.
В мужских соревнованиях по боксу свои полуфинальные поединки завершили победой Субхан Мамедов, Ниджат Гусейнов, Магомедали Гасымзаде, Наби Искендеров, Сеиджамшид Джафаров, Мурад Аллахвердиев, Альфонсо Домингес и Магомед Абдуллаев. Шамиль Аскеров, Таги Насибов, Руслан Рустамов и Мамед Гулиев довольствовались бронзовыми медалями, так как не смогли выйти в финал.
В соревнованиях по женскому боксу победы одержали Маржона Савриева, Зейнаб Рагимова и Айнур Рзаева, которые вышли в финал. В отличие от них Анаханым Исмайлова, Бахрия Ибрагимова и Айнур Микаилова заняли третье место, так как не смогли преодолеть полуфинальный барьер.
Мужчины
48 кг
Субхан Мамедов (Азербайджан) – Нургиса Турабеков (Казахстан) – 5:0
Бахруз Холдоров (Узбекистан) – Сахил Аллахвердови (Грузия) – 1:4
51 кг
Ниджат Гусейнов (Азербайджан) – Мерой Суфиёнов (Таджикистан) – 3:2
Давид Чапаридзе (Грузия) – Баир Батлаев (Россия) – 2:3
54 кг
Максим Кузнецов (Россия) – Жандавлет Сарсенбаев (Казахстан) – 5:0
Багслан Кенжебек (Казахстан) – Шахзод Музаффаров (Узбекистан) – 4:1
57 кг
Хусравхон Рахимов (Таджикистан) – Нодирбек Аллаберганов – 1:4
Ерхан Турдан (Казахстан) – Эдуард Саввин (Россия) – первый не вышел на бой
60 кг
Шамиль Аскеров (Азербайджан) – Магаммедали Гасымзаде (Азербайджан) – 2:3
Таги Насибов (Азербайджан) – Всеволод Шумков (Россия) – 0:5
63,5 кг
Руслан Гафуров (Таджикистан) – Саят Ильясов (Узбекистан) – 1:4
Руслан Рустамов (Азербайджан) – Сандан Санданов (Россия) – 2:3
67 кг
Наби Искендеров (Азербайджан) – Дулат Бекбеков (Казахстан) – второй не вышел на бой
Ассильхан Кошербай (Казахстан) - Евгений Куль (Россия) - второй победил с полным преимуществом
71 кг
Сардор Абдумуталиев (Узбекистан) – Нурбек Мурсал (Казахстан) – 0:5
Бекзод Хамидов (Узбекистан) – Игорь Свиридченков (Россия) – 0:5
75 кг
Сеиджамшид Джафаров (Азербайджан) – Георгий Натрошвили (Грузия) – 5:0
Санжар-Али Бегалиев (Казахстан) – Амин Кушков (Россия) – 4:1
80 кг
Мурад Аллахвердиев (Азербайджан) – Сагин Уулу Сатыбалди (Киргизия) – первый не вышел на бой
Анвар Насрединов (Камбоджа) – Ильяс Магомедов (Россия) – 0:5
86 кг
Джасурбек Юлдашев (Узбекистан) – Даврен Мамир (Казахстан) – 5:0
Мамед Гулиев (Азербайджан) – Тимур Гамзатов (Россия) – первый не вышел на бой
92 кг
Альфонсо Домингес (Азербайджан) – Георгий Чикладзе (Грузия) – 4:1
Ираклий Аланидзе (Грузия) – Рамазан Дадаев (Россия) – 0:5
+92 кг
Магомед Абдуллаев (Азербайджан) – Мирзакир Кошалиев (Кыргызстан) – 5:0
Николоз Бегадзе (Грузия) – Давид Суров (Россия) – первый не вышел на бой
Женщины
48 кг
Анаханым Исмайлова (Азербайджан) – Жасмин Тахирова (Узбекистан) – 0:3
Лия Патлай (Россия) – Гульназ Бурибаева (Казахстан) – 5:0
50 кг
Маржона Савриева (Азербайджан) – Карина Коробова (Россия) – 3:2
Эльянур Турганова (Казахстан) – Сабина Бабакулова (Узбекистан) – 0:5
52 кг
Валерия Линькова (Россия) – Аня Садвакасова (Казахстан) – 0:5
Томирис Мирзакул (Казахстан) – Зейнаб Рагимова (Азербайджан) – 0:5
54 кг
Бахрия Ибрагимова (Азербайджан) – Элина Базарова (Казахстан) – вторая победила с полным преимуществом
Симбат Аляскар (Казахстан) – Дарья Пантелеева (Россия) – 0:5
57 кг
Айнур Микаилова (Азербайджан) – Виктория Байдукова (Казахстан) – вторая победила с полным преимуществом
Узуккжамол Юнусова (Узбекистан) – Дарья Абрамова (Россия) – 0:5
70 кг
Азиза Исина (Казахстан) – Ангелина Витова (Россия) – 0:5
Эпель Мбата (IBA) – Оиша Тойрова (Узбекистан) – 4:1
+81 кг
Дина Исламбекова (Казахстан) – Айнур Рзаева (Азербайджан) – 1:4
Олтиной Сотимбоева (Узбекистан) – Ксения Олифиренко (Россия) – 0:5
Отметим, что финальные поединки состоятся сегодня.
İdman.biz