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"Великий Шелковый путь": еще восемь азербайджанских боксеров в полуфинале - ФОТО

Бокс
Новости
14 Апреля 2025 11:14
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"Великий Шелковый путь": еще восемь азербайджанских боксеров в полуфинале - ФОТО

В Баку продолжается международный турнир по боксу среди женщин и мужчин «Великий Шелковый путь».

Как сообщает İdman.biz, в третий день соревнований, прошедших в Боксерском центре, состоялось 35 боев.

По результатам поединков стали известны имена полуфиналистов. Еще восемь спортсменов сборной Азербайджана вошли в число боксеров, которые завоевали как минимум бронзовую медаль, выиграв в четвертьфинале.

Финалисты определятся сегодня.

Отметим, что победители турнира, в котором примут участие сборные из девяти стран, определятся 15 апреля.

Женщины
Четвертьфиналы
48 кг
Анаханым Исмайлова (Азербайджан) – Акбота Болат (Казахстан) – 5:0
Роксана Гассимова (Казахстан) – Жасмин Тахирова (Узбекистан) – 0:5
Лия Патлай (Россия) – Рабия Бахтиеровка (Узбекистан) – 4:1
Гульназ Бурибаева (Казахстан) – Карина Фейзулина (Россия) – 3:0

54 кг
Саидахон Рахмонова (Узбекистан) – Дарья Пантелеева (Россия) – 0:5

57 кг
Шахназ Исаева (Казахстан) – Дарья Абрамова (Россия) – 2:3

+ 81 кг
Асель Токбасин (Казахстан) – Ксения Олифиренко (Россия) – 0:5

Мужчины
51 кг
Ниджат Гусейнов (Азербайджан) – Рамазан Нурлибаев (Казахстан) – 5:0
Рамал Ёлчуев (Азербайджан) – Мерой Суфиёнов (Таджикистан) – 0:5
Турал Сарыев (Азербайджан) – Давид Чапарадзе (Грузия) – 1:4
Баир Батлаев (Россия) – Мехрон Шафиев (Таджикистан) – 5:0

57 кг
Зелимхан Сулейманов (Азербайджан) – Хусравхон Рахимов (Таджикистан) – 2:3
Ерполат Сабир (Казахстан) – Нодирбек Аллаберганов – 2:3
Собиржон Тастасанов (Узбекистан) – Ерхан Турдан (Казахстан) – 0:5
Умид Рустамов (Азербайджан) – Эдуард Саввин (Россия) – 2:3

60 кг
Магомедали Ашуралиев (Азербайджан) – Шамиль Аскеров (Азербайджан) – 0:5
Магомедали Гасымзаде (Азербайджан) – Джамшидхуджа Сапархуджаев (Узбекистан) – 3:2
Таги Насибов (Азербайджан) – Томислав Динович (Черногория) – 4:1
Самандар Олимов (Узбекистан) – Всеволод Шумков (Россия) – 0:5

67 кг
Мехди Гасанов (Азербайджан) – Наби Искендеров (Азербайджан) – 1:4
Дулат Бекбеков (Казахстан) – Заур Гахраманов (Азербайджан) – 5:0
Вугар Мамедов (Азербайджан) – Асильхан Кошербай (Казахстан) – 2:3
Шукрат Саломатов (Таджикистан) – Евгений Куль (Россия) – 0:5

71 кг
Ниджат Гасанов (Азербайджан) – Сардор Абдумуталиев (Узбекистан) – 0:5
Нурбек Мурсал (Казахстан) – Эскерхан Мадиев (Грузия) – второй не вышел на бой
Бекзод Хамидов (Узбекистан) – Муроджон Ашуралаев (Таджикистан) – 5:0
Шавкат Болтаев (Узбекистан) – Игорь Свиридченков (Россия) – 2:3

75 кг
Сейиджамшид Джафаров (Азербайджан) – Онер Сейлхан (Казахстан) – первый выиграл с полным преимуществом
Миршариф Казимзаде (Азербайджан) – Георгий Натрошвили (Грузия) – второй победил с полным преимуществом
Исламбек Гургунов (Кыргызстан) – Санжар-Али Бегалиев (Казахстан) – 0:5
Максат Отегенов (Казахстан) – Амин Кушков (Россия) – 0:5

92 кг
Альфонсо Домингес (Азербайджан) – Данияр Рахимбердинов (Казахстан) – 5:0
Георгий Чикладзе (Грузия) – Мирхаял Мамедов (Азербайджан) – 5:0
Ираклий Аланидзе (Грузия) – Сурат Гараев (Азербайджан) – 3:2
Рамазан Дадаев (Россия) – Шахзод Палванов (Узбекистан) – 5:0

İdman.biz

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