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Определились четвертьфиналисты "Большого шелкового пути" в Баку - ФОТО

Бокс
Новости
13 Апреля 2025 11:19
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Определились четвертьфиналисты "Большого шелкового пути" в Баку - ФОТО

В Баку завершился этап 1/8 финала международного турнира «Великий шёлковый путь» среди женщин и мужчин-боксеров.

Как сообщает İdman.biz, на второй день соревнований, проходящих в Боксёрском центре, стали известны все участники четвертьфиналов.

Пятеро представителей сборной Азербайджана одержали победы и вышли в следующий раунд.

На третий день турнира определятся полуфиналисты. Бои начнутся в 14:00.

Отметим, что в турнире участвуют сборные девяти стран, а имена победителей станут известны 15 апреля.

Результаты 1/8 финала

51 кг

Давит Чапаридзе (Грузия) – Абдулла Сатторов (Узбекистан) – 5:0
Баир Батлаев (Россия) – Ядыгар Алиев (Азербайджан) – 5:0
Мехрон Шафиев (Таджикистан) – Бекзат Эргешов (Киргизия) – 5:0

60 кг

Шамиль Аскеров (Азербайджан) – Георгий Капанадзе (Грузия) – 3:2
Мехмедали Касымзаде (Азербайджан) – Жансепи Кошербаев (Казахстан) – 4:1
Джамшидхужа Сапархуджаев (Узбекистан) – Тайфур Алиев (Азербайджан) – 3:2
Акмал Убайдов (Таджикистан) – Таги Насибов (Азербайджан) – 2:3
Томислав Динович (Черногория) – Чингиз Мусинов (Казахстан) – 3:2
Самандар Олимов (Узбекистан) – Эльбрус Адыгёзалов (Азербайджан) – 3:2
Всеволод Шумков (Россия) – Тургунбек Иманкадиров (Киргизия) – 5:0

63,5 кг

Сайят Ильясов (Узбекистан) – Лаша Гурули (Грузия) – соперник не вышел на бой.
Лаша Гагнидзе (Грузия) – Руслан Рустамов (Азербайджан) – 0:5
Дильшод Абдумуродов (Узбекистан) – Бекзат Макжан (Казахстан) – 4:1
Джалал Курбанов (Азербайджан) – Сандан Санданов (Россия) – победа по явному преимуществу во втором раунде.
Ливаза Омар Паншерович (Киргизия) – Малик Гасанов (Азербайджан) – 2:3

67 кг

Шахбоз Юнусалиев (Узбекистан) – Шухрат Саломатов (Таджикистан) – победа во втором раунде.
Ильгар Салахов (Азербайджан) – Евгений Кул (Россия) – 0:5

71 кг

Бекзод Хамидов (Узбекистан) – Георгий Джорджолиани (Грузия) – 5:0
Муроджон Ашуралиев (Таджикистан) – Сирдак уулу Абдиджапар (Киргизия) – 5:0
Шавкат Болтаев (Узбекистан) – Шамси Шахбазов (Азербайджан) – победа по явному преимуществу в первом раунде.
Ельнур Сулунбай (Казахстан) – Игорь Свиридченков (Россия) – 2:3

75 кг

Санжар-Али Бегалиев (Казахстан) – Фархад Шейдаев (Азербайджан) – 5:0
Расим Чобанлы (Азербайджан) – Максат Отегенов (Казахстан) – 2:3
Азизбек Бурбаев (Узбекистан) – Амин Кушков (Россия) – 0:5

İdman.biz

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